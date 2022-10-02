https://sputniknews.com.tr/20221002/yilbasindan-bu-yana-antalyayi-2-milyondan-fazla-rus-turist-ziyaret-etti-1061848191.html
Yılbaşından bu yana Antalya'yı 2 milyondan fazla Rus turist ziyaret etti
Yılbaşından bu yana Antalya'yı 2 milyondan fazla Rus turist ziyaret etti
Son 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya'yı en çok Rus turistlerin ziyaret ettiği açıklandı. Antalya'ya gelen 11 milyon turistten 2... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T00:49+0300
2022-10-02T00:49+0300
2022-10-02T00:49+0300
rus turist
türkiye
antalya
ziyaret
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Antalya, 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti konuk etti. Kentin turizmde Kovid-19 sonrası en yoğun dönemini yaşadığı bildirildi.Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı 11 milyon 27 bin 94 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ise aynı dönemde yüzde 57 oranında bir artış yaşandı. Ruslar ilk sıradaGeçen yıl eylülde 1 milyon 732 bin 304 turistin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 989 bin 154 kişi geldi. Eylül ayı rakamlarında da geçen yıla göre yüzde 15'lik bir artış oldu. Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar ilk sırada yer aldı. 9 ayda kenti Rusya'dan 2 milyon 339 bin 536 turist geldi. Rusya'yı ise 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, 952 bin 246 turistle de İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka oldu.
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rus turist, antalya, ziyaret
rus turist, antalya, ziyaret
Yılbaşından bu yana Antalya'yı 2 milyondan fazla Rus turist ziyaret etti
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Son 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti ağırlayan Antalya'yı en çok Rus turistlerin ziyaret ettiği açıklandı. Antalya'ya gelen 11 milyon turistten 2 milyondan fazlasını Ruslar oluşturuyor.
Antalya, 9 ayda 11 milyondan fazla yabancı turisti konuk etti. Kentin turizmde Kovid-19 sonrası en yoğun dönemini yaşadığı bildirildi.
Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında havayoluyla kenti ziyaret eden yabancı turist sayısı 11 milyon 27 bin 94 olarak gerçekleşti. Geçen yıla göre ise aynı dönemde yüzde 57 oranında bir artış yaşandı.
Ruslar ilk sırada
Geçen yıl eylülde 1 milyon 732 bin 304 turistin ziyaret ettiği kente, bu yıl aynı dönemde 1 milyon 989 bin 154 kişi geldi. Eylül ayı rakamlarında da geçen yıla göre yüzde 15'lik bir artış oldu. Antalya'yı ziyaret eden turistlerin ülkelerine göre ise Ruslar ilk sırada yer aldı. 9 ayda kenti Rusya'dan 2 milyon 339 bin 536 turist geldi.
Rusya'yı ise 2 milyon 195 bin 860 turistle Almanya, 952 bin 246 turistle de İngiltere takip etti. İlk 10'da ise Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, İsrail, Çekya ve Danimarka oldu.