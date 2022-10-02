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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/uaea-baskani-grossi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1061851521.html
UAEA Başkanı Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek
UAEA Başkanı Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturmayı... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T05:38+0300
2022-10-02T05:41+0300
ukrayna krizi
zaporojye
ukrayna krizi
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rafael mariano grossi
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Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, gelecek hafta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek.UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde askeri çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturma çabalarının sürdüğü, bu doğrultuda Başkanın bu hafta Kiev ve Moskova’ya ziyaretler geçekleştireceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/iaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsye-saldirilar-kabul-edilemez-atesle-oynuyoruz-1060889107.html
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zaporojye, ukrayna krizi, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi
zaporojye, ukrayna krizi, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi

UAEA Başkanı Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

05:38 02.10.2022 (güncellendi: 05:41 02.10.2022)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinUluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturmayı görüşmek üzere Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceği belirtildi.
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, gelecek hafta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek.
UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde askeri çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturma çabalarının sürdüğü, bu doğrultuda Başkanın bu hafta Kiev ve Moskova’ya ziyaretler geçekleştireceği bildirildi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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UAEA Başkanı Grossi: Zaporojye NGS’ye saldırılar kabul edilemez, ateşle oynuyoruz
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