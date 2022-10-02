https://sputniknews.com.tr/20221002/uaea-baskani-grossi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1061851521.html
UAEA Başkanı Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek
UAEA Başkanı Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturmayı... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T05:38+0300
2022-10-02T05:38+0300
2022-10-02T05:41+0300
ukrayna krizi
zaporojye
ukrayna krizi
uaea
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rafael mariano grossi
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Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, gelecek hafta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek.UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde askeri çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturma çabalarının sürdüğü, bu doğrultuda Başkanın bu hafta Kiev ve Moskova’ya ziyaretler geçekleştireceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220906/iaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsye-saldirilar-kabul-edilemez-atesle-oynuyoruz-1060889107.html
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zaporojye, ukrayna krizi, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi
zaporojye, ukrayna krizi, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi
UAEA Başkanı Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek
05:38 02.10.2022 (güncellendi: 05:41 02.10.2022) Abone ol
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturmayı görüşmek üzere Moskova ve Kiev'i ziyaret edeceği belirtildi.
Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, gelecek hafta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek.
UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde askeri çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturma çabalarının sürdüğü, bu doğrultuda Başkanın bu hafta Kiev ve Moskova’ya ziyaretler geçekleştireceği bildirildi.