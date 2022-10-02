https://sputniknews.com.tr/20221002/uaea-baskani-grossi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1061851521.html

UAEA Başkanı Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

UAEA Başkanı Grossi, Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin çevresinde bir güvenlik bölgesi oluşturmayı... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T05:38+0300

2022-10-02T05:38+0300

2022-10-02T05:41+0300

ukrayna krizi

zaporojye

ukrayna krizi

uaea

uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)

rafael mariano grossi

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Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, gelecek hafta Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret edecek.UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Grossi’nin, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde askeri çatışmalardan arındırılmış güvenli bölge oluşturma çabalarının sürdüğü, bu doğrultuda Başkanın bu hafta Kiev ve Moskova’ya ziyaretler geçekleştireceği bildirildi.

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zaporojye, ukrayna krizi, uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rafael mariano grossi