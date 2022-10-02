https://sputniknews.com.tr/20221002/turkiyede-ilk-konyaspor-locaya-jakuzi-koydu-1061859524.html
Türkiye'de ilk: Konyaspor locaya jakuzi koydu
Türkiye'de ilk: Konyaspor locaya jakuzi koydu
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu taraftarlara alışılmışın dışında bir hizmet sunuyor. Özel locada yerini alacak seyirciler, jakuzi keyfi eşliğinde maç... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T12:25+0300
2022-10-02T12:25+0300
2022-10-02T12:28+0300
spor
jakuzi
fransa
konyaspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061859592_0:81:938:608_1920x0_80_0_0_73b5d08ca4fca2b0cd3cee0ba712abb0.jpg
Son olarak İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapan stadyumda genel bakım ve zemin yenileme çalışmaları sürerken, özel bir işletmeye ait olan loca dikkat çekti.Stadın deplasman tribünü tarafında yer alan SPA merkezinde hamam, sauna ve masaj hizmetlerinden faydalanıp jakuzide maç izlemek mümkün.Bu uygulama Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. İlk örneği Fransa'ydıGeçtiğimiz günlerde benzer bir görüntü Fransa Ligue 1'de oynanan Troyes - Rennes maçında da kameralara yansımış ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220728/konyaspor-uefa-avrupa-konferans-liginde-3-eleme-turuna-yukseldi-1059253462.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061859592_0:0:832:624_1920x0_80_0_0_a69303e2f6ffbc703ee6ff57befc8cfa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jakuzi, fransa, konyaspor
jakuzi, fransa, konyaspor
Türkiye'de ilk: Konyaspor locaya jakuzi koydu
12:25 02.10.2022 (güncellendi: 12:28 02.10.2022) Abone ol
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu taraftarlara alışılmışın dışında bir hizmet sunuyor. Özel locada yerini alacak seyirciler, jakuzi keyfi eşliğinde maç izleyebilecek.
Son olarak İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapan stadyumda genel bakım ve zemin yenileme çalışmaları sürerken, özel bir işletmeye ait olan loca dikkat çekti.
Stadın deplasman tribünü tarafında yer alan SPA merkezinde hamam, sauna ve masaj hizmetlerinden faydalanıp jakuzide maç izlemek mümkün.
Bu uygulama Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor.
İlk örneği Fransa'ydı
Geçtiğimiz günlerde benzer bir görüntü Fransa Ligue 1'de oynanan Troyes - Rennes maçında da kameralara yansımış ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.