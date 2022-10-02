https://sputniknews.com.tr/20221002/turkiyede-ilk-konyaspor-locaya-jakuzi-koydu-1061859524.html

Türkiye'de ilk: Konyaspor locaya jakuzi koydu

Türkiye'de ilk: Konyaspor locaya jakuzi koydu

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu taraftarlara alışılmışın dışında bir hizmet sunuyor. Özel locada yerini alacak seyirciler, jakuzi keyfi eşliğinde maç... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

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spor

jakuzi

fransa

konyaspor

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Son olarak İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapan stadyumda genel bakım ve zemin yenileme çalışmaları sürerken, özel bir işletmeye ait olan loca dikkat çekti.Stadın deplasman tribünü tarafında yer alan SPA merkezinde hamam, sauna ve masaj hizmetlerinden faydalanıp jakuzide maç izlemek mümkün.Bu uygulama Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. İlk örneği Fransa'ydıGeçtiğimiz günlerde benzer bir görüntü Fransa Ligue 1'de oynanan Troyes - Rennes maçında da kameralara yansımış ve sosyal medyada büyük ses getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220728/konyaspor-uefa-avrupa-konferans-liginde-3-eleme-turuna-yukseldi-1059253462.html

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