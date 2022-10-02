https://sputniknews.com.tr/20221002/tpao-genel-muduru-bilgin-takvimden-herhangi-bir-sapma-yok-calismalarimiz-devam-ediyor--1061879014.html
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Takvimden herhangi bir sapma yok, çalışmalarımız devam ediyor
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Takvimden herhangi bir sapma yok, çalışmalarımız devam ediyor
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı ile doğalgaz boru hattının bulunduğu açık denize kablo serecek olan Seven Arctic gemisinde incelemede... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T23:34+0300
2022-10-02T23:34+0300
2022-10-02T23:34+0300
türkiye
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
filyos limanı
filyos
zonguldak
çaycuma
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
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Sakarya Gaz Sahası içinde yer alan bölgede bulunan doğalgazı taşıyacak boru hattının yanına kordon bağı hattı serimini yapacak bin ton vinç kapasitesine sahip 162 metre uzunluğundaki Seven Arctic gemisi İstanbul Boğazına ulaştı.Gemi Filyos açıklarında, derin denizde Ana Kordon Bağı Hattının denizden 30 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası kuyuları alanına kadar yerleştirilmesini sağlayacak ve büyük deniz tabanı yapılarının inşa işlerini gerçekleştirecek.Geminin İstanbul Boğazına gelmesiyle incelemelerde bulunan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Bütün sistemi kontrol edecek olan kordon bağı hattı toplamda 180 kilometre serilecek. Kordon bağı hattının 40 kilometresi sığ deniz kısmına serilecek. Bu bir başka gemiyle beraber geldi. O gemi şu anda Filyos Limanında. 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde. Bu kordon bağı ünitesi aslında elektrohidro mekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir" diye konuştu.'Gemi Filyos'ta hemen operasyona başlayacak'Bilgin, geminin önümüzdeki günlerde Filyosa ulaşacağını belirterek, “Gemi, Filyos Limanı'na intikali ile beraber hemen operasyona başlayacak. Bu gemi açık denizlerde faaliyet gösteren en yüksek teknolojik gemilerden bir tanesi. Ana yüklenicilerimizden birisi olan Supsea 7 firmasının gemilerinden birisi” dedi.Bütün projenin üç faz içerisinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:"Bunlardan birisi deniz tabanına yerleştirilecek olan ekipmanlar, diğeri karada yapılacak olan kara işleme tesisleri ve üçüncüsü de bunların arasındaki boru hatları. Bu boru hatları projesinin üçüncü bileşenini devreye sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla aslında iki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işlemini tamamlayacak olan gemiyle çalışmalarımız tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ediyor."Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak için gece-gündüz var güçleriyle çalıştıklarını ve başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Bilgin, “Bugüne kadar hedeflerimize ulaşma konusunda hem yüklenici firmalarımızın tamamıyla hem kendi ekiplerimizle gece gündüz kesintisiz bir çalışma içerisindeyiz. Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam" diye konuştu.Ekim ayında başlayacakBilgin, gemide yaklaşık 120 personelin faaliyet göstereceğini ve bunun yanı sıra bin ton ağırlığında yük kaldırabilen vinçler ile 600 ton gerilme uygulayabilen kablo çekicilerinin de geminin üzerinde olduğunu kaydetti.Ekim ayı içerisinde operasyona başlayacak Seven Arctic gemisinin çalışmalarını yıl sonunda tamamlaması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220530/tpao-su-kuyusundan-akan-siyah-ve-yanici-sivi-maddeden-numune-aldi-1056819852.html
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türkiye, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), filyos limanı, filyos, zonguldak, çaycuma, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
türkiye, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), filyos limanı, filyos, zonguldak, çaycuma, doğalgaz, doğalgaz boru hattı
TPAO Genel Müdürü Bilgin: Takvimden herhangi bir sapma yok, çalışmalarımız devam ediyor
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı ile doğalgaz boru hattının bulunduğu açık denize kablo serecek olan Seven Arctic gemisinde incelemede bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Takvimden herhangi bir sapma yok" dedi.
Sakarya Gaz Sahası içinde yer alan bölgede bulunan doğalgazı taşıyacak boru hattının yanına kordon bağı hattı serimini yapacak bin ton vinç kapasitesine sahip 162 metre uzunluğundaki Seven Arctic gemisi İstanbul Boğazına ulaştı.
Gemi Filyos açıklarında, derin denizde Ana Kordon Bağı Hattının denizden 30 kilometre açıktaki Sakarya Gaz Sahası kuyuları alanına kadar yerleştirilmesini sağlayacak ve büyük deniz tabanı yapılarının inşa işlerini gerçekleştirecek.
Geminin İstanbul Boğazına gelmesiyle incelemelerde bulunan TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, “Bütün sistemi kontrol edecek olan kordon bağı hattı toplamda 180 kilometre serilecek. Kordon bağı hattının 40 kilometresi sığ deniz kısmına serilecek. Bu bir başka gemiyle beraber geldi. O gemi şu anda Filyos Limanında. 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde. Bu kordon bağı ünitesi aslında elektrohidro mekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir" diye konuştu.
'Gemi Filyos'ta hemen operasyona başlayacak'
Bilgin, geminin önümüzdeki günlerde Filyosa ulaşacağını belirterek, “Gemi, Filyos Limanı'na intikali ile beraber hemen operasyona başlayacak. Bu gemi açık denizlerde faaliyet gösteren en yüksek teknolojik gemilerden bir tanesi. Ana yüklenicilerimizden birisi olan Supsea 7 firmasının gemilerinden birisi” dedi.
Bütün projenin üç faz içerisinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bilgin, şöyle konuştu:
"Bunlardan birisi deniz tabanına yerleştirilecek olan ekipmanlar, diğeri karada yapılacak olan kara işleme tesisleri ve üçüncüsü de bunların arasındaki boru hatları. Bu boru hatları projesinin üçüncü bileşenini devreye sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla aslında iki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işlemini tamamlayacak olan gemiyle çalışmalarımız tüm hızıyla başarılı bir şekilde devam ediyor."
Türkiye’nin geleceğine katkı sunmak için gece-gündüz var güçleriyle çalıştıklarını ve başarılı bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Bilgin, “Bugüne kadar hedeflerimize ulaşma konusunda hem yüklenici firmalarımızın tamamıyla hem kendi ekiplerimizle gece gündüz kesintisiz bir çalışma içerisindeyiz. Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam" diye konuştu.
Ekim ayında başlayacak
Bilgin, gemide yaklaşık 120 personelin faaliyet göstereceğini ve bunun yanı sıra bin ton ağırlığında yük kaldırabilen vinçler ile 600 ton gerilme uygulayabilen kablo çekicilerinin de geminin üzerinde olduğunu kaydetti.
Ekim ayı içerisinde operasyona başlayacak Seven Arctic gemisinin çalışmalarını yıl sonunda tamamlaması bekleniyor.