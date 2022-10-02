https://sputniknews.com.tr/20221002/spkdan-10-kisi-hakkinda-suc-duyurusu-1061874501.html

SPK'dan 10 kişi hakkında suç duyurusu

SPK'dan 10 kişi hakkında suç duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerinden dolayı 10 kişi hakkında suç... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T20:28+0300

2022-10-02T20:28+0300

2022-10-02T20:36+0300

spk

türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk)

suç duyurusu

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SPK bültenine göre, SPK Borsa İstanbul nezdindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda yer alan sözleşmelerde gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu. Aynı zamanda 1'i şirket 10 gerçek kişiye de Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri kapsamında 3 Ekim'den itibaren borsalarda 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanacak.Suç duyurusunda bulunulan ve işlem yasağı getirilen kişilerin isimleri şöyle:Ahmet Can Teoman, Barış Aşçıoğlu, Berke Arpacı, Eda Karayal, Hakan Gençoğlu, Mehmet Akdere, Necip Kaan Karayal, Nihal Kılınç, Poyraz Teoman, Tunç Karayal.Ayrıca Akdere İnşaat Turizm Tekstil İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 2 yıl işlem yasağı uygulanacak.

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), suç duyurusu