https://sputniknews.com.tr/20221002/sirnakta-eren-abluka-sonbahar-kis-1-operasyonu-baslatildi-1061851671.html
Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 operasyonu başlatıldı
Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı. Soylu, tamamlanan Eren Abluka... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
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süleyman soylu
Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 operasyonu başlatıldı
09:04 02.10.2022 (güncellendi: 09:11 02.10.2022) Abone ol
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı. Soylu, tamamlanan Eren Abluka ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.