https://sputniknews.com.tr/20221002/sgk-arsivini-su-basmisti-islanan-dosyalar-bahceye-serilerek-kurumaya-birakildi-1061855995.html
SGK arşivini su basmıştı: Islanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı
SGK arşivini su basmıştı: Islanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı
Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T10:34+0300
2022-10-02T10:34+0300
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bartın, фото, sosyal güvenlik kurumu (sgk), arşiv
bartın, фото, sosyal güvenlik kurumu (sgk), arşiv
SGK arşivini su basmıştı: Islanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı 10:34 02.10.2022 (güncellendi: 10:44 02.10.2022) Abone ol
Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.
© DHA Bartın’da, 27 Haziran’da Bartın Irmağı’nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.
Bartın’da, 27 Haziran’da Bartın Irmağı’nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.
© DHA Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.
Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.
© DHA Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi.
Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi.
© DHA Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.
Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.
© DHA Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.
Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.