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SGK arşivini su basmıştı: Islanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı
SGK arşivini su basmıştı: Islanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı
Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
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bartın, фото, sosyal güvenlik kurumu (sgk), arşiv
bartın, фото, sosyal güvenlik kurumu (sgk), arşiv

SGK arşivini su basmıştı: Islanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı

10:34 02.10.2022 (güncellendi: 10:44 02.10.2022)
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Bartın'da yaz aylarında yaşanan selde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşivinin bulunduğu bodrum katını su basarken, 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası kurumun bahçesine serilerek güneşte kurutulmaya bırakıldı.
© DHABartın’da, 27 Haziran’da Bartın Irmağı’nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.
SGK arşivini su basmıştı: Selde ıslanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Bartın’da, 27 Haziran’da Bartın Irmağı’nın taşması sonucu Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bodrum katı suyla doldu.
© DHAYaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.
SGK arşivini su basmıştı: Selde ıslanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Yaklaşık 50 yıldır bekletilen 70 bin işveren, işçi ve emekli dosyası bodrum kattaki arşiv odalarında su altında kaldı.
© DHASel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi.
SGK arşivini su basmıştı: Selde ıslanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Sel suları ve balçıkla kaplanan dosyalar kurum personeli tarafından temizlendi.
© DHAKurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.
SGK arşivini su basmıştı: Selde ıslanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Kurum önündeki alana el arabasıyla taşınan dosyalar, tek tek yere serilerek, güneşte kurumaya bırakıldı.
© DHAAkşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.
SGK arşivini su basmıştı: Selde ıslanan dosyalar bahçeye serilerek kurumaya bırakıldı - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Akşam güneşin batmasına yakın dosyalar yeniden personel tarafından toplandı. Kurum önünde kurutma işleminin güneşli günlerde yapılmaya devam edileceği öğrenildi.
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