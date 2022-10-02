https://sputniknews.com.tr/20221002/rusya-disisleri-bakani-lavrov-rusya-hicbir-irkciya-bagli-olmayacak-sekilde-gelismeli-1061869381.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya ‘hiçbir ırkçıya’ bağlı olmayacak şekilde gelişmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya ‘hiçbir ırkçıya’ bağlı olmayacak şekilde gelişmeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ‘hiçbir ırkçıya’ bağlı olmayacak şekilde gelişmesi gerektiğine inandığını belirtti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T17:07+0300

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dünya

sergey lavrov

vladimir putin

rusya

batı

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘ırkçılarla’ ortak dil bulunup bulunamayacağı şeklinde sorulan soruya, “Sanmıyorum” yanıtını verdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce Batı’daki Rus düşmanlığının ırkçılıktan başka bir şey olmadığını anımsatan Lavrov, “Devlet Başkanımız, bizim yıllardır uyardığımız, kendilerine gelmeleri için çağrıda bulunduğumuz şeyleri toparlanmış biçimde söyledi, ‘Maskeler düştü’ dedi. Ben ırkçılığın hiçbir şekilde kaybolmadığına inanıyorum, daha önce bunun gizli ırkçılık olduğunu düşünüyorduk, şimdi ise (ırkçılığın) direkt ve içten, kaba olduğu ortada” diye konuştu.Rus diplomat, Rusya’nın 'hiçbir ırkçıya bağlı olmayıp, sadece kendisine ve dünyada kendisine güvenen kişilere bağlı olacak şekilde’ gelişeceğinin altını çizdi.

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sergey lavrov, vladimir putin, rusya, batı