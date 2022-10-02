https://sputniknews.com.tr/20221002/rus-topcular-iha-ile-giatsint-obuslerinin-sahadaki-etkilesimini-goruntuledi-1061847223.html
Rus topçular İHA ile Giatsint obüslerinin ‘sahadaki’ etkileşimini görüntüledi
Rus topçular İHA ile Giatsint obüslerinin ‘sahadaki’ etkileşimini görüntüledi
Düşman mevzilerini vurmaya devam eden Birinci Slav tugayının topçuları, insansız hava aracı ile (İHA) kundağı motorlu 152 mm’lik Giatsint obüslerinin... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T00:04+0300
2022-10-02T00:04+0300
2022-10-02T00:06+0300
ukrayna krizi
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya
ukrayna
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Sputnik’in eline geçen görüntülerde bir İHA’nın güçlü yakınlaştırma sayesinde Avdeyevka yerleşiminin güneybatısındaki müstahkem mevkilerden birinde Ukraynalı militanların nasıl hareket ettiği görülüyor.Militanlar, kullandıkları otomobili daha güvenli olarak gördükleri bir yere çekme girişiminde bulundu ve İHA operatörü tarafından tespit edildi. Müstahkem mevki fark edildikten sonra 152 mm’lik Giatsint obüslerinden açılan birkaç el ateşle imha edildiği görülüyor.
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iha, insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna
iha, insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna
Rus topçular İHA ile Giatsint obüslerinin ‘sahadaki’ etkileşimini görüntüledi
00:04 02.10.2022 (güncellendi: 00:06 02.10.2022) Abone ol
Düşman mevzilerini vurmaya devam eden Birinci Slav tugayının topçuları, insansız hava aracı ile (İHA) kundağı motorlu 152 mm’lik Giatsint obüslerinin etkileşiminin görüntülediği bir video paylaştı.
Sputnik’in eline geçen görüntülerde bir İHA’nın güçlü yakınlaştırma sayesinde Avdeyevka yerleşiminin güneybatısındaki müstahkem mevkilerden birinde Ukraynalı militanların nasıl hareket ettiği görülüyor.
Militanlar, kullandıkları otomobili daha güvenli olarak gördükleri bir yere çekme girişiminde bulundu ve İHA operatörü tarafından tespit edildi. Müstahkem mevki fark edildikten sonra 152 mm’lik Giatsint obüslerinden açılan birkaç el ateşle imha edildiği görülüyor.