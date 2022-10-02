Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/rus-topcular-iha-ile-giatsint-obuslerinin-sahadaki-etkilesimini-goruntuledi-1061847223.html
Rus topçular İHA ile Giatsint obüslerinin ‘sahadaki’ etkileşimini görüntüledi
Rus topçular İHA ile Giatsint obüslerinin ‘sahadaki’ etkileşimini görüntüledi
Düşman mevzilerini vurmaya devam eden Birinci Slav tugayının topçuları, insansız hava aracı ile (İHA) kundağı motorlu 152 mm’lik Giatsint obüslerinin... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T00:04+0300
2022-10-02T00:06+0300
ukrayna krizi
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061847046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a406e454b0c869a5547c8d5fa83a9372.jpg
Sputnik’in eline geçen görüntülerde bir İHA’nın güçlü yakınlaştırma sayesinde Avdeyevka yerleşiminin güneybatısındaki müstahkem mevkilerden birinde Ukraynalı militanların nasıl hareket ettiği görülüyor.Militanlar, kullandıkları otomobili daha güvenli olarak gördükleri bir yere çekme girişiminde bulundu ve İHA operatörü tarafından tespit edildi. Müstahkem mevki fark edildikten sonra 152 mm’lik Giatsint obüslerinden açılan birkaç el ateşle imha edildiği görülüyor.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061847046_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6a320a216b369782afce3e0243553913.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iha, insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna
iha, insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna

Rus topçular İHA ile Giatsint obüslerinin ‘sahadaki’ etkileşimini görüntüledi

00:04 02.10.2022 (güncellendi: 00:06 02.10.2022)
© telegramDüşman mevzilerini vurmaya devam eden Birinci Slav tugayının topçuları, insansız hava aracı ile (İHA) kundağı motorlu 152 mm’lik Giatsint obüslerinin etkileşiminin görüntülediği bir video paylaştı.
Düşman mevzilerini vurmaya devam eden Birinci Slav tugayının topçuları, insansız hava aracı ile (İHA) kundağı motorlu 152 mm’lik Giatsint obüslerinin etkileşiminin görüntülediği bir video paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© telegram
Abone olTelegram
Düşman mevzilerini vurmaya devam eden Birinci Slav tugayının topçuları, insansız hava aracı ile (İHA) kundağı motorlu 152 mm’lik Giatsint obüslerinin etkileşiminin görüntülediği bir video paylaştı.
Sputnik’in eline geçen görüntülerde bir İHA’nın güçlü yakınlaştırma sayesinde Avdeyevka yerleşiminin güneybatısındaki müstahkem mevkilerden birinde Ukraynalı militanların nasıl hareket ettiği görülüyor.
Militanlar, kullandıkları otomobili daha güvenli olarak gördükleri bir yere çekme girişiminde bulundu ve İHA operatörü tarafından tespit edildi. Müstahkem mevki fark edildikten sonra 152 mm’lik Giatsint obüslerinden açılan birkaç el ateşle imha edildiği görülüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала