https://sputniknews.com.tr/20221002/rus-topcular-iha-ile-giatsint-obuslerinin-sahadaki-etkilesimini-goruntuledi-1061847223.html

Rus topçular İHA ile Giatsint obüslerinin ‘sahadaki’ etkileşimini görüntüledi

Rus topçular İHA ile Giatsint obüslerinin ‘sahadaki’ etkileşimini görüntüledi

Düşman mevzilerini vurmaya devam eden Birinci Slav tugayının topçuları, insansız hava aracı ile (İHA) kundağı motorlu 152 mm’lik Giatsint obüslerinin... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T00:04+0300

2022-10-02T00:04+0300

2022-10-02T00:06+0300

ukrayna krizi

iha

insansız hava aracı (iha)

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061847046_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a406e454b0c869a5547c8d5fa83a9372.jpg

Sputnik’in eline geçen görüntülerde bir İHA’nın güçlü yakınlaştırma sayesinde Avdeyevka yerleşiminin güneybatısındaki müstahkem mevkilerden birinde Ukraynalı militanların nasıl hareket ettiği görülüyor.Militanlar, kullandıkları otomobili daha güvenli olarak gördükleri bir yere çekme girişiminde bulundu ve İHA operatörü tarafından tespit edildi. Müstahkem mevki fark edildikten sonra 152 mm’lik Giatsint obüslerinden açılan birkaç el ateşle imha edildiği görülüyor.

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iha, insansız hava aracı (iha), rusya, ukrayna