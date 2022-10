https://sputniknews.com.tr/20221002/prof-dr-yavuz-bu-kis-bol-viruslu-gececek-1061859129.html

Prof. Dr. Yavuz: Bu kış bol virüslü geçecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yavuz, "Bu yıl ilk defa maske dahil tüm önlemler kalkmış bir şekilde kışa giriyoruz. Önlemler... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

Yaklaşık 2 yıldır Kovid salgını ve önlemleri nedeniyle tüm dünyada neredeyse hiç görülmeyen influenza (grip), rinovirüs, adenovirüs, parainfluenza gibi solunum yolu enfeksiyonuna neden olan virüsler bu yıl eskisinden daha hızlı ve mevsiminden de önce görülmeye başlandı. Güney yarım kürede özellikle Avusturalya, grip sezonuna çok şiddetli bir giriş yaparken geçen hafta İngiltere’de ülke vatandaşları bu kış beklenen virüs fırtınasına karşı uyarıldı. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İngiliz vatandaşlarını kendilerini bekleyen 'zor kış' konusunda uyardı ve hem Kovid hem de gribin bu kış ölümcül tehdit olduğuna dair güçlü belirtiler olduğunu kaydetti.KLİMİK Başkanı ve İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, her yıl önce Güney yarım küreyi etkileyen grip (influenza) salgınının bu yıl Avustralya’da patlama şeklinde yaşandığına dikkat çekerek grip aşısı çıkmış olanların beklemeden aşılarını yaptırması gerektiğini belirtti.‘Diğer virüsler açısından bu yıl daha şiddetli geçebilir’Prof. Dr. Yavuz, "Kovid başladığından beri aldığımız birçok önlem vardı. Aşının yanında en başından itibaren aldığımız kişisel önlemlerimiz, diğer solunum yoluyla bulaşan virüsleri de oldukça azaltmıştı. Geçen yıldan itibaren bu önlemler azaltıldı ve bu yıl da tamamen kaldırıldığı için, aslında bu virüslerin yeniden ortaya çıkacağını bekliyorduk. Geçen yıl kısmen önlemler devam ettiği için bir ‘patlama’ şeklinde olmadı ama bu yıl ölmemler tamamen kaldırıldığı için biraz daha şiddetli yaşayacağımızı ön görüyoruz, bilim çevirileri de böyle düşünüyor. Grip açısından bakarsak, Güney yarım kürede özellikle Avustralya'da, hızlı başladı grip. Onlar sezonun sonuna gelmiş durumdalar şu anda. Bir süre hızlı gittikten sonra, tekrar önceki yılların altında bir seviyede bitti grip sezonu. Ama aynı şey burada da olursa, hızlı bir giriş olabilir gerçekten garip açısından. Çünkü şu an kişisel koruyucu önlemler, maske, kalabalıkların azaltılması vs bunlar tamamen kalktı" dedi.‘Kovid dışındaki virüslerin takibi de aksadı’Prof. Dr. Yavuz, acillerde Kovid başvurularında da ufak kıpırdanmalar yaşandığını ama eskiye göre ciddi bir artışın henüz olmadığını kaydetti:Grip için aşı, diğerleri için hijyen ve maskeGeçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın grip aşısı tanımlananlara aşı çağrısı yapmasını da hatırlatan Prof. Dr. Yavuz, şu uyarılarda bulundu:‘Hasta olanlar kesinlikle işe ya da okula gitmemeli’Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı:

