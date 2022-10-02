Tarihi Manchester derbisi: City, United'ı 6-3 yendi
18:05 02.10.2022 (güncellendi: 18:33 02.10.2022)
© AAErling Haaland
© AA
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City, Manchester United'ı 6-3 yendi. Manchester City'nin golcüsü Norveçli yıldız Haaland, karşılaşmada hat-trick yaparken 2 golün de pasını verdi.
Premier Ligi'ndeki Manchester derbisinde Manchester City, sahadan 6-3 galip ayrıldı. City'nin golcü oyuncusu Haaland tarihe geçti.
NTV Spor'un haberine göre Erling Haaland, 64. dakikada Sergio Gomez'in sol kanattan içeri gönderdiği topu tek vuruşla ağlara gönderdi ve Norveçli oyuncu hat-trick yaptı: 6-1. 73. dakikada Phil Foden, Erling Haaland'ın asistinde skoru 6-1'e getirdi.
Phil Foden de Erling Haaland gibi hat-trick yaparken; İngiliz oyuncu, Premier Lig kariyerinde ilk üçlemesini gerçekleştirdi.
Phil Foden de Erling Haaland gibi hat-trick yaparken; İngiliz oyuncu, Premier Lig kariyerinde ilk üçlemesini gerçekleştirdi.
Bugüne kadar 1992'de ismi İngiltere Premier Lig olan ligde hiçbir Manchester City'li oyuncu, Manchester derbisinde hat-trick yapmamıştı. Bu maçta iki isim rakip ağları üçer kez havalandırdı.
Erling Haaland, 1970'de Manchester United deplasmanında (4-1) hat-trick yapan Francis Lee'den sonra Manchester derbisinde üçleme yapan ilk City'li oyuncu oldu.
Norveçli yıldız ayrıca, Premier Lig tarihinde üst üste üç iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Erling Haaland, 1970'de Manchester United deplasmanında (4-1) hat-trick yapan Francis Lee'den sonra Manchester derbisinde üçleme yapan ilk City'li oyuncu oldu.
Norveçli yıldız ayrıca, Premier Lig tarihinde üst üste üç iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
Erling Haaland, Ronaldo'yu yakaladı
Premier Lig'de sekiz haftada üçüncü hat-trick'ine ulaşan Erling Halaand, Manchester United'ın Protekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yakaladı. Ronaldo, Premier Lig kariyerinde üç keç hat-trick yapmıştı.
Premier Lig'de bir sezonda üç hat-trick yapan oyuncular:
Alan Shearer
Harry Kane
Sergio Agüero
Luis Suárez
Dimitar Berbatov
Ruud van Nistelrooy
Erling Haaland (Yeni) Haaland, sadece 8 maçta üç hat-trick'e ulaştı.
Alan Shearer
Harry Kane
Sergio Agüero
Luis Suárez
Dimitar Berbatov
Ruud van Nistelrooy
Erling Haaland (Yeni) Haaland, sadece 8 maçta üç hat-trick'e ulaştı.