https://sputniknews.com.tr/20221002/nikaragua-hollanda-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1061851093.html

Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti

Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti

Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T05:06+0300

2022-10-02T05:06+0300

2022-10-02T05:08+0300

dünya

nikaragua

hollanda

diplomatik ilişki

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Nikaragua Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kestiği bildirildi.Açıklamada, Hollanda'nın "müdahaleci ve yeni sömürgeci duruşu" ile "Nikaragualı aileleri aşağıladığı ve suistimal etmeye devam ettiği" belirtildi.Hollanda'nın ülke işlerine "müdahalesini" kınayan Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, dün Hollanda ile ilişkileri sürdürmek istemediğini söylemişti.Ortega, Hollanda'nın Orta Amerika Büyükelçisi Christine Pirenne'nin yıllar önce inşa etmeye söz verdikleri bir hastaneyi artık finanse etmeyeceklerini bildirmesinin ardından, "Büyükelçi, Nikaragualılarla sanki Nikaragua bir Hollanda kolonisiymiş gibi konuşmaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.

nikaragua

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nikaragua, hollanda, diplomatik ilişki