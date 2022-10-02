https://sputniknews.com.tr/20221002/nikaragua-hollanda-ile-diplomatik-iliskilerini-kesti-1061851093.html
Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti
Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti
Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T05:06+0300
2022-10-02T05:06+0300
2022-10-02T05:08+0300
dünya
nikaragua
hollanda
diplomatik ilişki
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Nikaragua Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kestiği bildirildi.Açıklamada, Hollanda'nın "müdahaleci ve yeni sömürgeci duruşu" ile "Nikaragualı aileleri aşağıladığı ve suistimal etmeye devam ettiği" belirtildi.Hollanda'nın ülke işlerine "müdahalesini" kınayan Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, dün Hollanda ile ilişkileri sürdürmek istemediğini söylemişti.Ortega, Hollanda'nın Orta Amerika Büyükelçisi Christine Pirenne'nin yıllar önce inşa etmeye söz verdikleri bir hastaneyi artık finanse etmeyeceklerini bildirmesinin ardından, "Büyükelçi, Nikaragualılarla sanki Nikaragua bir Hollanda kolonisiymiş gibi konuşmaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.
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nikaragua, hollanda, diplomatik ilişki
nikaragua, hollanda, diplomatik ilişki
Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti
05:06 02.10.2022 (güncellendi: 05:08 02.10.2022) Abone ol
Orta Amerika ülkesi Nikaragua, Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kesti.
Nikaragua Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin Hollanda ile diplomatik ilişkilerini kestiği bildirildi.
Açıklamada, Hollanda'nın "müdahaleci ve yeni sömürgeci duruşu" ile "Nikaragualı aileleri aşağıladığı ve suistimal etmeye devam ettiği" belirtildi.
Hollanda'nın ülke işlerine "müdahalesini" kınayan Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, dün Hollanda ile ilişkileri sürdürmek istemediğini söylemişti.
Ortega, Hollanda'nın Orta Amerika Büyükelçisi Christine Pirenne'nin yıllar önce inşa etmeye söz verdikleri bir hastaneyi artık finanse etmeyeceklerini bildirmesinin ardından, "Büyükelçi, Nikaragualılarla sanki Nikaragua bir Hollanda kolonisiymiş gibi konuşmaya geldi" ifadelerini kullanmıştı.