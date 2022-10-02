https://sputniknews.com.tr/20221002/muglada-46-buyuklugunde-deprem-1061864553.html
Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T14:19+0300
2022-10-02T14:19+0300
2022-10-02T14:21+0300
deprem
türkiye
muğla
köyceğiz
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Kandilli Rasathanesi, Muğla Köyceğiz’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 13.58’de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221001/erzincanda-arka-arkaya-depremler-sonuncusu-42-buyuklugunde--1061827081.html
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deprem, muğla, köyceğiz
Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
14:19 02.10.2022 (güncellendi: 14:21 02.10.2022) Abone ol
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Muğla Köyceğiz’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.58’de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.