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Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T14:19+0300
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deprem
türkiye
muğla
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Kandilli Rasathanesi, Muğla Köyceğiz’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Saat 13.58’de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221001/erzincanda-arka-arkaya-depremler-sonuncusu-42-buyuklugunde--1061827081.html
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deprem, muğla, köyceğiz
deprem, muğla, köyceğiz

Muğla'da 4.6 büyüklüğünde deprem

14:19 02.10.2022 (güncellendi: 14:21 02.10.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© DHA
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Muğla Köyceğiz’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 13.58’de gerçekleşen depremin derinliği 5.0 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
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