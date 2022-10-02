https://sputniknews.com.tr/20221002/msb-irakin-kuzeyindeki-asosa-yonelik-operasyonda-23-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1061866329.html

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T15:44+0300

2022-10-02T15:44+0300

2022-10-02T15:44+0300

savunma

irak

tsk

pkk

operasyon

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Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu anımsatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.

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