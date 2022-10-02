https://sputniknews.com.tr/20221002/msb-irakin-kuzeyindeki-asosa-yonelik-operasyonda-23-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1061866329.html
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T15:44+0300
2022-10-02T15:44+0300
2022-10-02T15:44+0300
savunma
irak
tsk
pkk
operasyon
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Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu anımsatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.
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irak, tsk, pkk, operasyon
irak, tsk, pkk, operasyon
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonda 23 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos'a düzenlenen operasyonda ilk tespitlere göre 23 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini ve sayının daha da artmasının beklendiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar'ın Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre derinlikteki Asos bölgesine düzenlenen hava harekatına dair 29 Eylül'de açıklamada bulunduğu anımsatılarak, "Asos bölgesine düzenlenen hava harekatında ilk belirlemelere göre 23 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Sayının artması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik 27 Eylül'de operasyon düzenlemiş, savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçaklar, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ve İHA'lar da kullanılmıştı.