https://sputniknews.com.tr/20221002/msb-acikladi-tokatta-valinin-elini-sikmayan-subaylar-gorevden-alindi-1061866592.html

MSB açıkladı: Tokat'ta valinin elini sıkmayan subaylar görevden alındı

MSB açıkladı: Tokat'ta valinin elini sıkmayan subaylar görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yapılarak olaya... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T15:50+0300

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milli savunma bakanlığı (msb)

politika

el sıkışma

görevden alınma

subay

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yayımladı.'TSK'da yasa ve kurallara uymak esastır'MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyonda kendilerini kapıda karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmayan rütbeli asker telefonda konuşarak giriş yaptı.Ardından gelen subayların da Vali Hatipoğlu'nu görmezden gelmesi büyük tepkiye neden oldu.

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), el sıkışma, görevden alınma, subay