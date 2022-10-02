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MSB açıkladı: Tokat'ta valinin elini sıkmayan subaylar görevden alındı
MSB açıkladı: Tokat'ta valinin elini sıkmayan subaylar görevden alındı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yapılarak olaya... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T15:50+0300
2022-10-02T15:54+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
politika
el sıkışma
görevden alınma
subay
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yayımladı.'TSK'da yasa ve kurallara uymak esastır'MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyonda kendilerini kapıda karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmayan rütbeli asker telefonda konuşarak giriş yaptı.Ardından gelen subayların da Vali Hatipoğlu'nu görmezden gelmesi büyük tepkiye neden oldu.
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milli savunma bakanlığı (msb), el sıkışma, görevden alınma, subay
milli savunma bakanlığı (msb), el sıkışma, görevden alınma, subay

MSB açıkladı: Tokat'ta valinin elini sıkmayan subaylar görevden alındı

15:50 02.10.2022 (güncellendi: 15:54 02.10.2022)
© İHATokat'ta valinin elini sıkmayan subaylar
Tokat'ta valinin elini sıkmayan subaylar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yapılarak olaya karışanların görevden alındığı duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyondaki görüntülere ilişkin açıklama yayımladı.

'TSK'da yasa ve kurallara uymak esastır'

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Tokat ilinde düzenlenen resepsiyonda meydana gelen ve hiçbir şekilde kabulü mümkün olmayan olaya karışanlar idari tahkikatın selameti bakımından derhal görevden alınmış, idari tahkikat heyeti oluşturularak olay tüm yönleriyle incelenmiş, değerlendirilmiş ve söz konusu personel haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. TSK bünyesinde disiplin, yani yasalara, kurallara uymak esastır. Aksi davranışlar asla kabul edilemez. TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi, mesleki değerlerimizden aldığı ilhamla milletinin emrinde, görevinin başındadır.”

Ne olmuştu?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Tokat'ta düzenlenen resepsiyonda kendilerini kapıda karşılayan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun elini sıkmayan rütbeli asker telefonda konuşarak giriş yaptı.
Ardından gelen subayların da Vali Hatipoğlu'nu görmezden gelmesi büyük tepkiye neden oldu.
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