https://sputniknews.com.tr/20221002/lubnan-basbakani-israille-deniz-siniri-anlasmasi-31-ekimden-once-imzalanabilir-1061850749.html

Lübnan Başbakanı: İsrail'le deniz sınırı anlaşması 31 Ekim'den önce imzalanabilir

Lübnan Başbakanı: İsrail'le deniz sınırı anlaşması 31 Ekim'den önce imzalanabilir

İsrail ile deniz sınırının çizilmesi konusunda ABD'den "yazılı teklifi" teslim alan Lübnan'ın Başbakanı Mikati, İsrail ile 31 Ekim'den önce deniz sınırı için... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T04:46+0300

2022-10-02T04:46+0300

2022-10-02T04:46+0300

dünya

lübnan

mişel avn

israil

deniz

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'le deniz sınırı anlaşmasının 31 Ekim'den önce imzalanabileceğini söyledi.Mikati, ABD'den teklifi aldıktan sonra Beyrut merkezli L'Orient Today İngilizce internet sitesine İsrail ile olası anlaşma hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.ABD'den gelen yazılı teklifin 10 sayfadan oluştuğunu belirten Mikati, "Olumlu bir hava var ve yakın zamanda bir anlaşmaya varılmalı. Anlaşmanın imzalanması (Cumhurbaşkanı) Mişel Avn'ın görev süresinin dolacağı 31 Ekim'den önce gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.Anlaşmaya varılmasının ülke içerisindeki başka meselelerde yansımaları olacağının altını çizen Mikati, bunların başında yeni bir cumhurbaşkanın seçilmesinin geldiğini söyledi.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Başbakan Necib Mikati, bugün ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein tarafından gönderilen çözüme yönelik "yazılı teklifi" teslim almıştı.İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor.Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu söylüyor.İsrail ve Lübnan, deniz sınırı anlaşmazlığının çözümü amacıyla Ekim 2020'de Birleşmiş Milletler gözetimi ve ABD ara buluculuğunda dolaylı müzakerelere başlamıştı.Müzakereler, Mayıs 2021'deki beşinci turun ardından anlaşmaya varılmaksızın askıya alınmıştı.İsrail'in 5 Haziran'da ihtilaflı deniz sahası Kariş'e bir sondaj gemisi göndermesi bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail ile bir yıldır askıda olan müzakerelere yeniden başlanması için 14 Haziran'da, ara bulucu konumundaki ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile bir araya gelmişti.Hochstein, son olarak 9 Eylül'de Beyrut'ta bazı temaslarda bulunmuş ve anlaşmaya varılması hususunda iyimser olduğunu ifade etmişti.Lübnan Cumhurbaşkanı da 19 Eylül'de İsrail ile müzakerelerde son aşamaya gelindiğini, teknik detaylar üzerinde görüşmelerin yapıldığını belirtmişti.

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