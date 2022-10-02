https://sputniknews.com.tr/20221002/kilicdaroglu-abdye-gidecegim-ama-birilerinin-dedigi-gibi-icazet-almak-icin-degil-1061864695.html
Kılıçdaroğlu: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil
Kılıçdaroğlu: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil
ABD ziyaretiyle ilgili eleştirilere yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T14:34+0300
2022-10-02T14:34+0300
2022-10-02T14:35+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
abd
chp
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Sözcü gazetesi Aytunç Erkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de yapacağı ABD ziyaretiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yer verilen yazının ilgili bölümü şöyle: "Ziyaret konusunda CHP içinde de dışında da soru işaretlerinin olduğunu öğrendim. Gezinin zamanlaması ve yaratacağı algı konusunda farklı düşünen CHP'liler olduğunu öğrendim. Özellikle de iktidara yakın kalemler bu geziyi 'İcazet almaya gidiyor' diye anlattı, anlatıyor. CHP liderine altılı masa, adaylık dışında sadece tek bir soru yönelttim ve gezinin olup olmayacağı konusunda net bilgi almak istedim. Kılıçdaroğlu da net yanıt verdi: '… ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için…' Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen ABD'li demokratik-sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek."
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kemal kılıçdaroğlu, abd, chp
kemal kılıçdaroğlu, abd, chp
Kılıçdaroğlu: ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil
14:34 02.10.2022 (güncellendi: 14:35 02.10.2022) Abone ol
ABD ziyaretiyle ilgili eleştirilere yanıt veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için…" dedi.
Sözcü gazetesi Aytunç Erkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de yapacağı ABD ziyaretiyle ilgili bir yazı kaleme aldı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine de yer verilen yazının
ilgili bölümü şöyle:
"Ziyaret konusunda CHP içinde de dışında da soru işaretlerinin olduğunu öğrendim. Gezinin zamanlaması ve yaratacağı algı konusunda farklı düşünen CHP'liler olduğunu öğrendim. Özellikle de iktidara yakın kalemler bu geziyi 'İcazet almaya gidiyor' diye anlattı, anlatıyor.
CHP liderine altılı masa, adaylık dışında sadece tek bir soru yönelttim ve gezinin olup olmayacağı konusunda net bilgi almak istedim. Kılıçdaroğlu da net yanıt verdi: '… ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için… Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için…'
Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen ABD'li demokratik-sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek."