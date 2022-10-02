https://sputniknews.com.tr/20221002/kazayi-ceken-muhabire-tepki-seni-genelkurmaya-sikayet-edecegim-1061860664.html

Kazayı çeken muhabire tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

Kazayı çeken muhabire tepki: Seni genelkurmaya şikayet edeceğim

Küçükçekmece’de kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki araca çarptıktan sonra devrildi. Sürücünün bir yakını kazayı haberleştirmek için bölgeye giden İHA... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T12:56+0300

2022-10-02T12:56+0300

2022-10-02T12:56+0300

trafik kazası

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Küçükçekmece’de Kanarya istikametine giden kamyonet, Halkalı Marmaray durağı yakınlarında kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet savurulup devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın olmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.Kaza yapan şahsın akrabaları, kazayı haberleştirmek için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldırdı. Bir kişi ‘Çekemezsin’ diyerek kameraya vururken, diğeri polis gibi kimlik sormaya çalıştı.Bu sırada kameraya vuran şahıs muhabire tehditler savurarak, "Ankara’daki üsteğmen kuzenimi mi çağırayım, seni genelkurmaya şikayet edeceğim" diyerek tepki gösterdi. Polislerin araya girmesiyle saldırgan şahıslar muhabirin çevresinden uzaklaştırıldı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından ise trafik akışı normale döndü.

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2022

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trafik kazası