https://sputniknews.com.tr/20221002/istanbulun-bircok-bolgesinde-yagis-etkili-oluyor--1061856748.html
İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor
İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, aralıklarla etkili oluyor. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T11:08+0300
2022-10-02T11:08+0300
2022-10-02T11:09+0300
yaşam
istanbul
yağış
trafik
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Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor. Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı. Pazar günü olması nedeniyle kent genelindeki trafikte yoğunluk yaşanmıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 33 ölçüldü.
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istanbul, yağış, trafik
İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor
11:08 02.10.2022 (güncellendi: 11:09 02.10.2022) Abone ol
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, aralıklarla etkili oluyor.
Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor. Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı.
Pazar günü olması nedeniyle kent genelindeki trafikte yoğunluk yaşanmıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 33 ölçüldü.