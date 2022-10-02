https://sputniknews.com.tr/20221002/istanbulun-bircok-bolgesinde-yagis-etkili-oluyor--1061856748.html

İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un birçok bölgesinde yağış etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, aralıklarla etkili oluyor. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T11:08+0300

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yaşam

istanbul

yağış

trafik

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Yağışlı hava, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de etkili oluyor. Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa istikametinde de trafik yoğunluğu başladı. Pazar günü olması nedeniyle kent genelindeki trafikte yoğunluk yaşanmıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 10.50 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 33 ölçüldü.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, yağış, trafik