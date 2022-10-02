https://sputniknews.com.tr/20221002/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-yuzde-50nin-altina-dustu-1061854745.html

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T10:12+0300

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alibeyköy barajı

doluluk oranı

yaşam

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

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İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89.68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibarı ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen barajda suyun renginin değiştiği görülürken, çevredeki çöpler ise dikkat çekti.

alibeyköy barajı

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2022

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Sputnik Türkiye

alibeyköy barajı, doluluk oranı, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)