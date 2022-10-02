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https://sputniknews.com.tr/20221002/istanbulda-barajlardaki-doluluk-orani-yuzde-50nin-altina-dustu-1061854745.html
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T10:12+0300
2022-10-02T10:23+0300
alibeyköy barajı
doluluk oranı
yaşam
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89.68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü. Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibarı ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi. Havadan görüntülenen barajda suyun renginin değiştiği görülürken, çevredeki çöpler ise dikkat çekti.
alibeyköy barajı
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alibeyköy barajı, doluluk oranı, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
alibeyköy barajı, doluluk oranı, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

10:12 02.10.2022 (güncellendi: 10:23 02.10.2022)
© İHAAlibeyköy Barajı
Alibeyköy Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© İHA
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İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü.
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına geriledi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl en fazla yüzde 89.68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi yaz aylarındaki sıcaklıkların etkisiyle gerilemeyi sürdürdü.
Barajlardaki doluluk oranı 1 Ekim itibarı ile yüzde 48.47 olarak ölçüldü. Kemerlerin ayaklarının gözüktüğü Alibeyköy Barajı drone ile havadan görüntülendi.
Havadan görüntülenen barajda suyun renginin değiştiği görülürken, çevredeki çöpler ise dikkat çekti.
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