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https://sputniknews.com.tr/20221002/israil-basbakani-turkiyeye-buyukelci-atanmasi-onemli-bir-adim-1061865393.html
İsrail Başbakanı: Türkiye'ye büyükelçi atanması önemli bir adım
İsrail Başbakanı: Türkiye'ye büyükelçi atanması önemli bir adım
İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin Ankara'ya Büyükelçi atamasının 'Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım olduğunu' söyledi. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T15:18+0300
2022-10-02T15:18+0300
dünya
israil
türkiye
büyükelçi
yair lapid
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Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilere değindi. Aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian'ın da yer aldığı bazı atamaların bugün hükümete sunulacağını belirten Lapid, "Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile New York'ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik" diye konuştu. Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atanacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220920/cumhurbaskani-erdogan-new-yorkta-israil-basbakani-yair-lapid-ile-bir-araya-geldi--1061443571.html
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israil, türkiye, büyükelçi, yair lapid, recep tayyip erdoğan
israil, türkiye, büyükelçi, yair lapid, recep tayyip erdoğan

İsrail Başbakanı: Türkiye'ye büyükelçi atanması önemli bir adım

15:18 02.10.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENİsrail- Türkiye
İsrail- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
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İsrail Başbakanı Yair Lapid, ülkesinin Ankara'ya Büyükelçi atamasının 'Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım olduğunu' söyledi.
Lapid, İsrail hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkilere değindi.
Aralarında İsrail'in Ankara Büyükelçisi Idit Lilian'ın da yer aldığı bazı atamaların bugün hükümete sunulacağını belirten Lapid, "Bu son bir yıldır üzerinde çalıştığımız Türkiye ile ilişkileri iyileştirmede önemli bir adım. Geçen hafta Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile New York'ta buluştum. Ekiplerimize, ekonomik, diplomatik ve turizm ilişkilerini geliştirmek için talimat verdik" diye konuştu.
Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığını ve karşılıklı büyükelçi atanacağını açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile bir araya geldi
20 Eylül, 22:53
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