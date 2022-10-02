https://sputniknews.com.tr/20221002/iran-irakin-kuzeyindeki-ayrilikci-gruplarin-karargahlarini-topcu-atesiyle-vurdu-1061849696.html

İran, Irak'ın kuzeyindeki 'ayrılıkçı' grupların karargahlarını topçu ateşiyle vurdu

İran, Irak'ın kuzeyindeki 'ayrılıkçı' grupların karargahlarını topçu ateşiyle vurdu

İran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimine muhalif örgütlere ait karargahların topçu ateşiyle vurulduğunu duyurdu. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T03:13+0300

2022-10-02T03:13+0300

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türkiye

irak kürt bölgesel yönetimi

iran

irak

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Yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberinde, Devrim Muhafızları'na bağlı topçu birliklerinin dün akşam saatlerinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) kontrolündeki bölgelerde barınan silahlı İran muhalifi grupların karargahlarına roket ve toplarla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.Haberde, İran'ın "ayrılıkçı terör grupları" olarak kabul ettiği örgütlerin Irak'ın kuzeyindeki karargahlarının Devrim Muhafızları'nca topçu ateşiyle vurulduğu kaydedildi.İran, 28 Eylül'de de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar başlatmıştı.Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 73 balistik füze ve İHA ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini ve hedefleri vurduklarını kaydetmişti.Pakpur, açıklamasında Irak'ın kuzeyine yerleşen "devrim karşıtı" ve "ayrılıkçı terör" grupları tamamen silahsızlanana kadar İran'ın saldırılarının devam edeceğini söylemişti.Son bir haftada dördüncü saldırıİran, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada dördüncü kez saldırı düzenledi.İran, 24 Eylül'de de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

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