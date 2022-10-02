https://sputniknews.com.tr/20221002/ingilterede-demir-yolu-iscilerinin-grevi-ulasimi-olumsuz-etkiliyor-1061859837.html
İngiltere'de demir yolu işçilerinin grevi ulaşımı olumsuz etkiliyor
İngiltere'de demir yolu işçilerinin grevi ulaşımı olumsuz etkiliyor
İngiltere'de demir yolu çalışanlarının enflasyonun altında teklif edilen maaş zammı sonrası başlattıkları grevler, iptal edilen tren seferleri nedeniyle ülke... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T12:38+0300
2022-10-02T12:38+0300
2022-10-02T12:39+0300
dünya
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İngiltere'de yaklaşık 50 binden fazla demir yolu işçisinin üyesi olduğu 4 sendika, ücret artışı ve çalışma koşulları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle dün, yeniden grev kararı aldı. Başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde birçok bölgede hem uzun mesafeli hem de yerel çok sayıda tren seferi iptal edildi. Demir yolu işçilerinin grevi nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana gelirken, sendikalardan bazıları, hükümet ve şirketlerle yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine iş bırakma eylemini 5, 6 ve 8 Ekim'de sürdüreceğini açıkladı. Sendikalar, ülkede yüzde 10'a ulaşan son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı karşısında işçilerin artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmeleri için maaşlarının da daha adil bir oranda artırılması gerektiği görüşünü paylaşıyor. Demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevini düzenlemişti. İş bırakma kararı alan Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) sendikası üyelerinden Suzanne Lewis, "2019'dan beri maaş artışımız olmadı ve hepimiz zorlanıyoruz. İnsanlar, liderimiz (RMT Genel Sekreteri) Mick Lynch'le oturup doğru düzgün konuşmuyor, liderimizle düzgün şekilde konuşana kadar her zaman grevler olacak" dedi.Başka bir sendika üyesi Chris Joyce da geçim krizinin İngiltere’de 1950'lerden bu yana görülmeyen koşullara neden olduğuna değinerek, "Yeter artık" kampanyası kapsamında birçok farklı sendikanın greve gittiğini söyledi. Joyce, "Herkes için zor bir kış olacak, zaten öyle. Grev yapmak istemiyoruz, greve zorlandık. Hiç kimse maaş kesintisini göze alamaz" diye konuştu.
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ingiltere, demiryolu, grev, sendika
ingiltere, demiryolu, grev, sendika
İngiltere'de demir yolu işçilerinin grevi ulaşımı olumsuz etkiliyor
12:38 02.10.2022 (güncellendi: 12:39 02.10.2022) Abone ol
İngiltere'de demir yolu çalışanlarının enflasyonun altında teklif edilen maaş zammı sonrası başlattıkları grevler, iptal edilen tren seferleri nedeniyle ülke genelinde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İngiltere'de yaklaşık 50 binden fazla demir yolu işçisinin üyesi olduğu 4 sendika, ücret artışı ve çalışma koşulları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle dün, yeniden grev kararı aldı.
Başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde birçok bölgede hem uzun mesafeli hem de yerel çok sayıda tren seferi iptal edildi.
Demir yolu işçilerinin grevi nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana gelirken, sendikalardan bazıları, hükümet ve şirketlerle yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine iş bırakma eylemini 5, 6 ve 8 Ekim'de sürdüreceğini açıkladı.
Sendikalar, ülkede yüzde 10'a ulaşan son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı karşısında işçilerin artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmeleri için maaşlarının da daha adil bir oranda artırılması gerektiği görüşünü paylaşıyor.
Demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran'da son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevini düzenlemişti.
İş bırakma kararı alan Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) sendikası üyelerinden Suzanne Lewis, "2019'dan beri maaş artışımız olmadı ve hepimiz zorlanıyoruz. İnsanlar, liderimiz (RMT Genel Sekreteri) Mick Lynch'le oturup doğru düzgün konuşmuyor, liderimizle düzgün şekilde konuşana kadar her zaman grevler olacak" dedi.
Başka bir sendika üyesi Chris Joyce da geçim krizinin İngiltere’de 1950'lerden bu yana görülmeyen koşullara neden olduğuna değinerek, "Yeter artık" kampanyası kapsamında birçok farklı sendikanın greve gittiğini söyledi. Joyce, "Herkes için zor bir kış olacak, zaten öyle. Grev yapmak istemiyoruz, greve zorlandık. Hiç kimse maaş kesintisini göze alamaz" diye konuştu.