https://sputniknews.com.tr/20221002/george-clooney-brad-pitte-katildi-bence-de-ben-dunyanin-en-yakisikli-erkegiyim-1061861299.html

George Clooney, Brad Pitt'e hak verdi: Bence de ben dünyanın en yakışıklı erkeğiyim

George Clooney, Brad Pitt'e hak verdi: Bence de ben dünyanın en yakışıklı erkeğiyim

61 yaşındaki ünlü aktör Clooney'ye, 'Ocean's Eleven' filmindeki rol arkadaşı Pitt'in kendisi hakkındaki sözleri soruldu. Esprili bir yanıt veren Clooney... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T13:45+0300

2022-10-02T13:45+0300

2022-10-02T13:47+0300

yaşam

george clooney

brad pitt

yakışıklı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061862242_0:10:3079:1741_1920x0_80_0_0_1fb9a3ac98dbc2b48c750f320bff75ee.jpg

ABD'li oyuncu George Clooney, dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında gösterilen aktör arkadaşı Brad Pitt'in kendisi hakkındaki yorumlarına yanıt verdi. Pitt, Vogue dergisine röportajında, Clooney'yi dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak gördüğünü söyledi. Perşembe günü 'The Late Show with Stephen Colbert' programına katılan Clooney'ye de Pitt'in bu yorumu soruldu. Başta bundan o kadar da emin olmadığını belirtse de peşinden "Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum" diye Clooney seyirciden alkışı topladı. 2000'lerin ünlü soygun filmi Ocean's Eleven'da birlikte oynadığı arkadaşı için esprili bir dille 'hoş çocuk' ifadesini kullanan Clooney, "Bence dünyanın en yakışıklısı sorulduğunda önce kendini söylemiştir ama sonrasında biri çıkıp 'Kendini söyleme' deyince cevabı değiştirmiştir" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

george clooney, brad pitt, yakışıklı