https://sputniknews.com.tr/20221002/george-clooney-brad-pitte-katildi-bence-de-ben-dunyanin-en-yakisikli-erkegiyim-1061861299.html
George Clooney, Brad Pitt'e hak verdi: Bence de ben dünyanın en yakışıklı erkeğiyim
George Clooney, Brad Pitt'e hak verdi: Bence de ben dünyanın en yakışıklı erkeğiyim
61 yaşındaki ünlü aktör Clooney'ye, 'Ocean's Eleven' filmindeki rol arkadaşı Pitt'in kendisi hakkındaki sözleri soruldu. Esprili bir yanıt veren Clooney... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T13:45+0300
2022-10-02T13:45+0300
2022-10-02T13:47+0300
yaşam
george clooney
brad pitt
yakışıklı
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ABD'li oyuncu George Clooney, dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında gösterilen aktör arkadaşı Brad Pitt'in kendisi hakkındaki yorumlarına yanıt verdi. Pitt, Vogue dergisine röportajında, Clooney'yi dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak gördüğünü söyledi. Perşembe günü 'The Late Show with Stephen Colbert' programına katılan Clooney'ye de Pitt'in bu yorumu soruldu. Başta bundan o kadar da emin olmadığını belirtse de peşinden "Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum" diye Clooney seyirciden alkışı topladı. 2000'lerin ünlü soygun filmi Ocean's Eleven'da birlikte oynadığı arkadaşı için esprili bir dille 'hoş çocuk' ifadesini kullanan Clooney, "Bence dünyanın en yakışıklısı sorulduğunda önce kendini söylemiştir ama sonrasında biri çıkıp 'Kendini söyleme' deyince cevabı değiştirmiştir" diye konuştu.
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george clooney, brad pitt, yakışıklı
George Clooney, Brad Pitt'e hak verdi: Bence de ben dünyanın en yakışıklı erkeğiyim
13:45 02.10.2022 (güncellendi: 13:47 02.10.2022) Abone ol
61 yaşındaki ünlü aktör Clooney'ye, 'Ocean's Eleven' filmindeki rol arkadaşı Pitt'in kendisi hakkındaki sözleri soruldu. Esprili bir yanıt veren Clooney 'dünyanın en yakışıklısı' yakıştırmasına katıldığını söyledi.
ABD'li oyuncu George Clooney, dünyanın en yakışıklı erkekleri arasında gösterilen aktör arkadaşı Brad Pitt'in kendisi hakkındaki yorumlarına yanıt verdi.
Pitt, Vogue dergisine röportajında, Clooney'yi dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak gördüğünü söyledi.
Perşembe günü 'The Late Show with Stephen Colbert' programına katılan Clooney'ye de Pitt'in bu yorumu soruldu. Başta bundan o kadar da emin olmadığını belirtse de peşinden "Ben de dünyanın en yakışıklı erkeği olduğumu düşünüyorum" diye Clooney seyirciden alkışı topladı.
2000'lerin ünlü soygun filmi Ocean's Eleven'da birlikte oynadığı arkadaşı için esprili bir dille 'hoş çocuk' ifadesini kullanan Clooney, "Bence dünyanın en yakışıklısı sorulduğunda önce kendini söylemiştir ama sonrasında biri çıkıp 'Kendini söyleme' deyince cevabı değiştirmiştir" diye konuştu.