https://sputniknews.com.tr/20221002/danimarka-kuzey-akim-1de-de-sizinti-kesildi--1061866695.html
Danimarka: Kuzey Akım 1'de de sızıntı kesildi
Danimarka: Kuzey Akım 1'de de sızıntı kesildi
Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2'nin ardından Kuzey Akım 1 boru hattındaki basıncın da dengelendiğini ve sızıntının kesildiğini açıkladı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T15:55+0300
2022-10-02T15:55+0300
2022-10-02T15:55+0300
avrupa'da enerji krizi
danimarka
kuzey akım-1
kuzey akım-2
sızıntı
doğalgaz
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Ajansın boru hattının operatörü Nord Stream AG’ye atıfla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki basıncın dengelendiği, hattaki sızıntının kesildiği belirtildi. Açıklamada, “Nord Stream AG şirketi, Danimarka Enerji Ajansı'nı Kuzey Akım 1’e ait iki boru hattındaki basıncın şu anda dengelendiği konusunda bilgilendirdi. Bu, her iki ‘Kuzey Akım’da da gaz sızıntısının kesildiği anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi. Danimarka Enerji Ajansı dün akşam Kuzey Akım 2 gaz boru hattında da basıncın dengelendiği ve sızıntının kesildiği şeklinde benzer bir açıklamada bulunmuştu.İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan basınç düşüşünün sabotaj sonucu yaşanmış olması olasılığını dışlamadıklarını, boru hattına saldırı gerçekleştirilmiş olması ihtimaline ilişkin haberler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını belirtmişti. Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar bağlamında çıkarlarını koruma amacıyla Uluslararası Adalet Divanı veya Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurabileceğini açıklamıştı. Avrupa Birliği de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığının altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221002/danimarka-enerji-ajansi-kuzey-akim-2-boru-hattindaki-basinc-dengelendi-1061846974.html
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danimarka, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sızıntı, doğalgaz
danimarka, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sızıntı, doğalgaz
Danimarka: Kuzey Akım 1'de de sızıntı kesildi
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Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2'nin ardından Kuzey Akım 1 boru hattındaki basıncın da dengelendiğini ve sızıntının kesildiğini açıkladı.
Ajansın boru hattının operatörü Nord Stream AG’ye atıfla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 boru hattındaki basıncın dengelendiği, hattaki sızıntının kesildiği belirtildi.
Açıklamada, “Nord Stream AG şirketi, Danimarka Enerji Ajansı'nı Kuzey Akım 1’e ait iki boru hattındaki basıncın şu anda dengelendiği konusunda bilgilendirdi. Bu, her iki ‘Kuzey Akım’da da gaz sızıntısının kesildiği anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.
Danimarka Enerji Ajansı dün akşam Kuzey Akım 2 gaz boru hattında da basıncın dengelendiği ve sızıntının kesildiği şeklinde benzer bir açıklamada bulunmuştu.
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan basınç düşüşünün sabotaj sonucu yaşanmış olması olasılığını dışlamadıklarını, boru hattına saldırı gerçekleştirilmiş olması ihtimaline ilişkin haberler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını belirtmişti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar bağlamında çıkarlarını koruma amacıyla Uluslararası Adalet Divanı veya Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurabileceğini açıklamıştı.
Avrupa Birliği de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığının altını çizmişti.