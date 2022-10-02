https://sputniknews.com.tr/20221002/danimarka-enerji-ajansi-kuzey-akim-2-boru-hattindaki-basinc-dengelendi-1061846974.html
Danimarka Enerji Ajansı: Kuzey Akım 2 boru hattındaki basınç dengelendi
Danimarka Enerji Ajansı: Kuzey Akım 2 boru hattındaki basınç dengelendi
Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2 boru hattındaki basıncın dengelendiğini, hattın boşaldığını duyurdu. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T00:10+0300
2022-10-02T00:10+0300
2022-10-02T00:11+0300
danimarka
dünya
kuzey akım-2
danimarka enerji ajansı (dea)
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Danimarka Enerji Ajansı'nın, boru hattının operatörü Nord Stream 2 AG’ye atıfla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.Açıklamada, “Nord Stream 2 AG, Danimarka Enerji Ajansı'na Nord Stream 2 boru hattı üzerindeki basıncın şu anda dengelendiğini bildirdi, gaz sızıntısı durdu” ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu?İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan basınç düşüşünün sabotaj sonucu yaşanmış olması olasılığını dışlamadıklarını, boru hattına saldırı gerçekleştirilmiş olması ihtimaline ilişkin haberler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını belirtmişti.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar bağlamında çıkarlarını koruma amacıyla Uluslararası Adalet Divanı veya Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurabileceğini açıklamıştı.Avrupa Birliği de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.
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danimarka, kuzey akım-2, danimarka enerji ajansı (dea)
danimarka, kuzey akım-2, danimarka enerji ajansı (dea)
Danimarka Enerji Ajansı: Kuzey Akım 2 boru hattındaki basınç dengelendi
00:10 02.10.2022 (güncellendi: 00:11 02.10.2022) Abone ol
Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2 boru hattındaki basıncın dengelendiğini, hattın boşaldığını duyurdu.
Danimarka Enerji Ajansı'nın, boru hattının operatörü Nord Stream 2 AG’ye atıfla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattını işleten şirket tarafından, Rusya'dan Almanya'ya uzanan boru hattındaki basıncın dengelendiği konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.
Açıklamada, “Nord Stream 2 AG, Danimarka Enerji Ajansı'na Nord Stream 2 boru hattı üzerindeki basıncın şu anda dengelendiğini bildirdi, gaz sızıntısı durdu” ifadelerine yer verildi.
Ne olmuştu?
İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan basınç düşüşünün sabotaj sonucu yaşanmış olması olasılığını dışlamadıklarını, boru hattına saldırı gerçekleştirilmiş olması ihtimaline ilişkin haberler nedeniyle oldukça endişeli olduklarını belirtmişti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar bağlamında çıkarlarını koruma amacıyla Uluslararası Adalet Divanı veya Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurabileceğini açıklamıştı.
Avrupa Birliği de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.