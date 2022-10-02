https://sputniknews.com.tr/20221002/bulgaristandaki-genel-secimde-oy-verme-islemi-basladi--1061852196.html

Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı

Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T09:16+0300

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Nüfusu 6 milyon 520 bin olan Bulgaristan'da genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi. Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu. Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosu'nda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu. Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak. Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.

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bulgaristan, seçim, sandık, oy