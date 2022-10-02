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https://sputniknews.com.tr/20221002/bulgaristandaki-genel-secimde-oy-verme-islemi-basladi--1061852196.html
Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı
Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı
Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T09:16+0300
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dünya
bulgaristan
seçim
sandık
oy
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Nüfusu 6 milyon 520 bin olan Bulgaristan'da genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi. Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu. Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosu'nda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu. Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak. Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.
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bulgaristan, seçim, sandık, oy
bulgaristan, seçim, sandık, oy

Bulgaristan'daki genel seçimde oy verme işlemi başladı

09:16 02.10.2022 (güncellendi: 09:17 02.10.2022)
© İHA / HÜSEYİN ÇANLIBulgaristan seçimi
Bulgaristan seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Bulgaristan'da seçmenler, ülkenin 240 üyeli 48. Meclisinin milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.
Nüfusu 6 milyon 520 bin olan Bulgaristan'da genel seçime katılan 22 siyasi parti ve 6 koalisyon, 5 bin 334 aday gösterdi.
Yurt içinde 11 bin 600, yurt dışında ise 166'sı Türkiye'de olmak üzere toplam 755 yerde sandık kuruldu.
Seçim öncesi yapılan anketler Bulgaristan Parlamentosu'nda 6 ila 8 siyasi parti ve koalisyonun, yüzde 4 giriş barajını aşabileceğini ortaya koydu.
Anketlere göre, seçim sonrası oluşturulabilecek koalisyon hükümetinin kuruluşu zor olacak.
Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.
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