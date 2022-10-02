Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221002/borsa-manipulasyonu-operasyonu-8-gozalti-1061863232.html
Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı
Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T13:43+0300
2022-10-02T13:44+0300
türkiye
borsa
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.Öte yandan adreslerde, 6 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 4 tane flash bellek, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 lira para ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220917/kilicdaroglu-borsa-manipulasyonlarini-izliyorum-yatirimcidan-caldiginiz-parayi-size-odetecegim-1061320646.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
borsa, operasyon
borsa, operasyon

Borsa manipülasyonu operasyonu: 8 gözaltı

13:43 02.10.2022 (güncellendi: 13:44 02.10.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
İstanbul merkezli 4 ilde, borsada işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, borsa işlemlerinde örgütlü ve organize biçimde usulsüzlük yapıldığı ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de belirlenen 17 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 şüpheliden 8'i yakalanırken, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Öte yandan adreslerde, 6 adet dizüstü bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet ajanda, 4 tane flash bellek, 1 adet masaüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilkent Otel'de düzenlenen Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli buluşması'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Borsa manipülasyonlarını izliyorum, yatırımcıdan çaldığınız parayı size ödeteceğim
17 Eylül, 19:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала