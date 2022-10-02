https://sputniknews.com.tr/20221002/binali-yildirim-uc-donem-formulu-gundemimizde-yok-1061848520.html

Binali Yıldırım: Üç dönem formülü gündemimizde yok

Binali Yıldırım: Üç dönem formülü gündemimizde yok

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, üç dönem kuralı ile ilgili, “Üç dönem formülü gündemimizde yok” dedi. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T01:06+0300

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2022-10-02T01:09+0300

türkiye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

binali yıldırım

kemal kılıçdaroğlu

af

eyt

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Mecliste resepsiyon verdi.Resepsiyon AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yıldırım, AK Parti milletvekilleri için üçüncü dönem aday olmama kuralının işletilip işletilmeyeceği yönündeki tartışmalar anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Üç dönem formülü gündemimizde yok” diyerek, şu ifadeleri kullandı:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu?" sorusuna Yıldırım, “Aday olur” cevabını verdi. AK Partili Tunç: Grubumuzda şu anda böyle bir çalışma yokAK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu'nun af konusundaki açıklamaları hatırlatılarak 7. Yargı Paketi'nde bu konunun olup olmayacağına yönelik gazetecilerin sorusunu yanıtladı.Geçmişte infazla ilgili düzenlemeler yapıldığını söyleyen Tunç, "Bugün bahsedilen konu daha farklı. Üzerinde ayaküstü bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Grubumuzda şu anda böyle bir çalışma yok" dedi.CHP'li Altay: Af için toplumsal mutabakat ve parlamento mutabakatı şartCHP Grup Başkanvekili Engin Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, affın bir parti yerine parlamentoda grubu bulunan partilerin mutabakatıyla ortaya konulabileceğini belirtti.Kılıçdaroğlu'nun af kapsamına terör, kadına şiddet, tecavüz, taciz, cinayet, çocuğa taciz, uyuşturucuyla ilgili suçların girmemesi konusunda kırmızı çizgiyi açıkladığını aktaran Altay, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı nedeniyle 'kader mahkumları' diye bilinen insanların bu beklentisine cevap vermek düşünülebilir, belki çok da şık olur. Af için toplumsal mutabakat ve parlamento mutabakatı şart" diye konuştu.MHP'li Akçay: EYT beklentileri karşılanacakMHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da MHP olarak emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun takipçisi olduklarını belirterek, "Bunun beklentileri karşılayacak ölçüde çıkması için gereken desteği ve katkıyı vereceği." dedi.Vatandaşların resmi açıklamalara itibar etmesini isteyen Akçay, "Netice olarak şunu söyleyebiliriz: EYT beklentileri karşılanacak. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in de şöyle bir ifadesi var: 'Artık bu EYT defterini açılmamak üzere kapatalım.' Onu yapacağız inşallah" değerlendirmesini yaptı.TBMM Şeref Salonu'ndaki resepsiyona BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermeni Katolikleri Ruhani Lideri Levon Zekiyan ile Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin de resepsiyonda yer aldı.Resepsiyonda TBMM'nin açılışının 102. yılı etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Şarkı Yarışması'nda birinci olan "Ben 23 Nisan" adlı şarkı, Lal Rengin Atila tarafından Kemal Aplan ve Gençlik Orkestrası eşliğinde seslendirildi.Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi.Resepsiyona Meclis Başkanı Şentop'un davetlisi olarak Masterchef Türkiye 2021 yarışmacıları Sergen Özen, Tahsin Küçük ve Araz Aknam da katıldı.

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), binali yıldırım, kemal kılıçdaroğlu, af, eyt