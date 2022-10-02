https://sputniknews.com.tr/20221002/berlinden-cini-kizdiracak-hamle-alman-meclisi-heyeti-5-gunluk-ziyaret-icin-tayvanda--1061863369.html

Berlin'den Çin'i kızdıracak hamle: Alman meclisi heyeti 5 günlük ziyaret için Tayvan'da

Berlin'den Çin'i kızdıracak hamle: Alman meclisi heyeti 5 günlük ziyaret için Tayvan'da

ABD'den Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin doruğa ulaştırdığı Tayvan'a heyet ziyaretleri tüm hızıyla devam ederken, bu kez Almanya'dan bir heyet 5... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T13:48+0300

2022-10-02T13:48+0300

2022-10-02T14:49+0300

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Tayvan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Almanya-Tayvan Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Klaus-Peter Willsch başkanlığındaki 6 Alman milletvekilinden oluşan bir heyet, Kovid pandemisinin başlamasından bu yana ilk kez adaya ziyarette bulundu. Bakanlık tweet atarak ziyareti duyurdu:"Bakan Yardımcısı Yui, pendemi sonrası ilk Alman heyetini sıcak bir şekilde karşıladı. Federal Meclis'in Tayvan Dostluk Grubu Başkanı Klaus-Peter Willsch ve parlamentodaki partilerden 5 başkan yardımcısına 5 günlük verimli bir ziyaret diliyoruz. Zaman ve mesafe dostluğa gölge düşüremez!" Görüşmedik yetkili bırakmayacaklarHeyet, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve onun yardımcısı Lai Ching-te'nin yanısıra savunma, dışişleri bakanları ve meclis başkanı ile görüşecek, meclisi, analitik merkezler ve güvenlik örgütlerini ziyaret edecek.'Özellikle önemli'Bakanlığın perşembe günkü açıklamasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki tartışmalı ziyareti. sonrası 'Alman heyetinin gezisinin Tayvan çevresindeki gerilimler ışığında özellikle önemli olduğu' belirtildi. 'Diplomatik ve ekonomik bağları güçlendirmeye yönelik'Almanya'nın Taipei Temsilcisi Jorg Polster de ziyaretin Almanya'nın Tayvan ile diplomatik ve ekonomik bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.Tayvan'a Tek Çin politikası uygulayan ve Pelosi'nin 'ayrılıkçılığa destek jesti' olarak gördüğü ziyaretini kınayan Pekin, Tayvan çevresinde geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenledi. O zamandan beri birçok ülkenin adaya heyet göndermesi, Tayvan Boğazı'ndaki gerilimi daha da artırdı.'Almanya'nın Tek Çin politikasına bağlılığının modası geçti'Tayvan'ın fiili Berlin büyükelçisi Jhy-Wey Shieh, Alman milletvekillerini Pelosi'nin tartışmalı ziyaretinden sadece birkaç gün sonra Taipei'yi ziyaret etmeye davet ederken, Almanya'nın Tek Çin politikasına bağlılığını 'modası geçmiş' diye niteledi. Tayvan, 1949'dan beri Çin anakarasından ayrı olarak kendi kendini yönetiyor. Çin ise adayı kendi eyaleti olarak görüyor. Kendi seçilmiş hükümetine sahip Tayvan, özerk bir ülke olduğunu savunuyor, ancak bağımsızlık ilan etmekten geri duruyor. Yabancı devletlerin Taipei ile herhangi bir resmi temasına karşı çıkan Çin, ada üzerindeki egemenliğinin tartışılmaz olduğunu savunuyor.Alman meclisinden 'Tayvan politikasının gözden geçirilmesi' çağrısıAlman meclisi, geçen yılın sonunda hükümeti 'Tayvan ile etkileşimi derinleştirmek için Tayvan politikasını gözden geçirmeye' çağıran bir kararı kabul etti, ancak ada ile diplomatik ilişkiler kurma olasılığını dışladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ağustos ayındaki açıklamasında, hükümetin Tek Çin politikasına bağlı kalmaya devam edeceğini söyledi.

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https://sputniknews.com.tr/20220928/harris-tayvanla-baglari-derinlestireceklerini-soyledi-cin-abdnin-verdigi-taahhutleri-hatirlatti-1061731339.html

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