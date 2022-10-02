https://sputniknews.com.tr/20221002/antalyada-83-yil-sonra-ekim-ayi-sicaklik-rekoru--1061852354.html

Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru

Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru

Antalya'da 1940 yılından bu yana dün 40,4 santigrat dereceyle ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T09:27+0300

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yaşam

antalya

ekim

sıcaklık

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını söyledi. Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38.7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin, "Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40.4 derece, Akdeniz Üniversitesi'nde 41.1 derece, Antalya Havalimanında 41.2 derece, Kepez ilçesinde 40.5 derece olarak kaydedilmiştir" dedi.

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antalya, ekim, sıcaklık