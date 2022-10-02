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https://sputniknews.com.tr/20221002/antalyada-83-yil-sonra-ekim-ayi-sicaklik-rekoru--1061852354.html
Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru
Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru
Antalya'da 1940 yılından bu yana dün 40,4 santigrat dereceyle ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T09:27+0300
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yaşam
antalya
ekim
sıcaklık
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Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını söyledi. Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38.7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin, "Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40.4 derece, Akdeniz Üniversitesi'nde 41.1 derece, Antalya Havalimanında 41.2 derece, Kepez ilçesinde 40.5 derece olarak kaydedilmiştir" dedi.
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antalya, ekim, sıcaklık
antalya, ekim, sıcaklık

Antalya'da 83 yıl sonra ekim ayı sıcaklık rekoru

09:27 02.10.2022
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİNAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN
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Antalya'da 1940 yılından bu yana dün 40,4 santigrat dereceyle ekim ayı sıcaklık rekoru kırıldı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, 83 yıl aradan sonra ekim ayı sıcaklık rekorunun dün kırıldığını söyledi.
Önceki rekorun 4 Ekim 1940'ta 38.7 derece olarak ölçüldüğünü ifade eden Gültekin, "Dün Antalya'da en yüksek sıcaklık Bölge Müdürlüğümüzde 40.4 derece, Akdeniz Üniversitesi'nde 41.1 derece, Antalya Havalimanında 41.2 derece, Kepez ilçesinde 40.5 derece olarak kaydedilmiştir" dedi.
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