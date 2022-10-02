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Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi
Ampute Futbol Milli Takımı, Liberya'yı 5-0 yendi. Türkiye A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T21:59+0300
2022-10-02T22:00+0300
spor
ampute
ampute futbol dünya şampiyonası
türkiye ampute milli takımı
liberya
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Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ikinci maçında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde Liberya'yla karşılaştı.Maça iyi başlayan Türkiye, Ömer Güleryüz'ün ceza sahası içinde topu yerden köşeye göndermesiyle 1-0 öne geçti.Ömer Güleryüz, 26. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren milliler, 30. dakikada Ömer Güleryüz ile bir gol daha buldu. Maçın 36. dakikasında Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya ile fileleri havalandıran Türkiye, Liberya'yı 5-0 mağlup etti.Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında da Fransa'yı 3-0 yenmişti.Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak.
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ampute, ampute futbol dünya şampiyonası, türkiye ampute milli takımı, liberya
ampute, ampute futbol dünya şampiyonası, türkiye ampute milli takımı, liberya

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi

21:59 02.10.2022 (güncellendi: 22:00 02.10.2022)
© AAAmpute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, A grubu ikinci maçında Liberya'yı 5-0 yendi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AA
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Ampute Futbol Milli Takımı, Liberya'yı 5-0 yendi. Türkiye A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak.
Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ev sahibi Türkiye, A grubundaki ikinci maçında Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde Liberya'yla karşılaştı.
Maça iyi başlayan Türkiye, Ömer Güleryüz'ün ceza sahası içinde topu yerden köşeye göndermesiyle 1-0 öne geçti.
Ömer Güleryüz, 26. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti ve ilk yarı 2-0 Türkiye'nin üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren milliler, 30. dakikada Ömer Güleryüz ile bir gol daha buldu. Maçın 36. dakikasında Muhammet Yeğen ve 45. dakikada Savaş Kaya ile fileleri havalandıran Türkiye, Liberya'yı 5-0 mağlup etti.
Ampute Futbol Milli Takımı, ilk maçında da Fransa'yı 3-0 yenmişti.
Milliler, A Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın saat 20.00'de Haiti ile karşılaşacak.
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