Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221002/almanyada-hayat-pahaliligi-protestosu-1061856431.html
Almanya'da hayat pahalılığı protestosu
Almanya'da hayat pahalılığı protestosu
Almanya'nın Köln kentinde halk, hayat pahalılığına karşı düzenledikleri gösteride fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T10:55+0300
2022-10-02T11:08+0300
avrupa'da enerji krizi
almanya
zam
benzin
mazot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061856518_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_20237da75d335a14c894d4ed3ab3da80.jpg
Almanya'nın Köln kentinde yüzlerce kişi, ülkedeki fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti. Düzenlenen gösteride protestocular tepkilerini ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla dile getirdi. Üzerinde 'Bu kadarı yeterli', 'Ücretler düşürülsün', 'Maaşlar yükseltilsin' yazan pankartları taşıyan göstericiler, hükümetin açıkladığı yardım paketini eleştirerek enerji fiyatlarının yükselişinin durdurulmasını talep etti. Gösteriye katılan İnşaat Sendikası (IG BAU) Köln Şubesi Başkanı Mehmet Perişan yaptığı konuşmada, "Fiyat artışlarına karşı etkinlik olduğu için buradayız. Fiyat artışına karşı çalışmalarımızı sendika içerisinde başlattık. Bugün bildiğiniz gibi benzin, mazot fiyatları yüzde yüz arttı. Yiyecekler, günlük tükettiğimiz şeyler yüzde 30 ila yüzde 60 arası arttı. Bildiğiniz gibi enflasyon yüzde 8 deniyordu, dün yüzde 10’u buldu dediler" dedi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061856518_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_3c3b0963491d686acdf13ae07f61f37e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, zam, benzin, mazot
almanya, zam, benzin, mazot

Almanya'da hayat pahalılığı protestosu

10:55 02.10.2022 (güncellendi: 11:08 02.10.2022)
© İHA / SİNAN KARAMURATAlmanya- Protesto
Almanya- Protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© İHA / SİNAN KARAMURAT
Abone olTelegram
Almanya'nın Köln kentinde halk, hayat pahalılığına karşı düzenledikleri gösteride fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti.
Almanya'nın Köln kentinde yüzlerce kişi, ülkedeki fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti. Düzenlenen gösteride protestocular tepkilerini ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla dile getirdi.
Üzerinde 'Bu kadarı yeterli', 'Ücretler düşürülsün', 'Maaşlar yükseltilsin' yazan pankartları taşıyan göstericiler, hükümetin açıkladığı yardım paketini eleştirerek enerji fiyatlarının yükselişinin durdurulmasını talep etti.
Gösteriye katılan İnşaat Sendikası (IG BAU) Köln Şubesi Başkanı Mehmet Perişan yaptığı konuşmada, "Fiyat artışlarına karşı etkinlik olduğu için buradayız. Fiyat artışına karşı çalışmalarımızı sendika içerisinde başlattık. Bugün bildiğiniz gibi benzin, mazot fiyatları yüzde yüz arttı. Yiyecekler, günlük tükettiğimiz şeyler yüzde 30 ila yüzde 60 arası arttı. Bildiğiniz gibi enflasyon yüzde 8 deniyordu, dün yüzde 10’u buldu dediler" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала