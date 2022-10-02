https://sputniknews.com.tr/20221002/almanyada-hayat-pahaliligi-protestosu-1061856431.html

Almanya'da hayat pahalılığı protestosu

Almanya'da hayat pahalılığı protestosu

Almanya'nın Köln kentinde halk, hayat pahalılığına karşı düzenledikleri gösteride fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T10:55+0300

2022-10-02T10:55+0300

2022-10-02T11:08+0300

avrupa'da enerji krizi

almanya

zam

benzin

mazot

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061856518_0:203:3071:1930_1920x0_80_0_0_20237da75d335a14c894d4ed3ab3da80.jpg

Almanya'nın Köln kentinde yüzlerce kişi, ülkedeki fiyat artışlarını ve hükümetin enerji politikalarını protesto etti. Düzenlenen gösteride protestocular tepkilerini ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla dile getirdi. Üzerinde 'Bu kadarı yeterli', 'Ücretler düşürülsün', 'Maaşlar yükseltilsin' yazan pankartları taşıyan göstericiler, hükümetin açıkladığı yardım paketini eleştirerek enerji fiyatlarının yükselişinin durdurulmasını talep etti. Gösteriye katılan İnşaat Sendikası (IG BAU) Köln Şubesi Başkanı Mehmet Perişan yaptığı konuşmada, "Fiyat artışlarına karşı etkinlik olduğu için buradayız. Fiyat artışına karşı çalışmalarımızı sendika içerisinde başlattık. Bugün bildiğiniz gibi benzin, mazot fiyatları yüzde yüz arttı. Yiyecekler, günlük tükettiğimiz şeyler yüzde 30 ila yüzde 60 arası arttı. Bildiğiniz gibi enflasyon yüzde 8 deniyordu, dün yüzde 10’u buldu dediler" dedi.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, zam, benzin, mazot