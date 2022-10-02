AK Partili Sarıeroğlu: 4 buçuk milyon kardeşimizin tamamı EYT çalışması içerisinde olacak

Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözüme kavuşacağını ifade eden Sarıeroğlu, “Bugün bizim yaptığımız televizyonlardaki açıklamalardan dolayı farklı bakışlar olmuş. Acaba 'Kademeli mi olacak?' diye. İçerikle ilgili sözün sahibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgindir. Bakanımız bu konunun detaylarını açıklayacaktır. Biz sadece kapsamı söylüyoruz. Her kim kendini emeklilikte yaşa takılan olarak, az önce söylediğimiz eski şartlar varken farklı bir kural uygulaması sebebiyle o hakları kullanamamış ise bunların tamamı emeklilikte yaşa takılan olarak yapılacak düzenlemelerden faydalanmış olacak. Çok teknik bir alan bu teknik alanla ilgili bazen kullandığımız cümlelerde hızla yaptığımız zaman bir ayağa atlayabiliyoruz. Yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Burada da özellikle bu hususları basınımız da varken tekrardan bir gündeme almak istedim. Emeklilikte yaşa takılanların inşallah sorunlarını çözeceğiz. 2 bin liradan az, GSM operatörlerine telefon borcu olan, doğal gaz borcu varsa, elektrik borcu varsa bunlarla alakalı icralık olduysa bu durumda olan vatandaşlarımızın bu borçlarının da iptaliyle alakalı da bir sürecimiz olacak. Yine gençlerimiz, yaşlılarımız her bir vatandaşımız için meclis açıldığında Salı gününden itibaren torba kanunlarımız, yeni düzenlemelerimiz, meclisimizde yaşlılarla ilgili yaşlı hakları komisyonumuz kuruldu. Onların çalışması sonucunda bizim