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AK Parti, İstanbul'da 'Artı-1 Üye' kampanyası başlattı
AK Parti, İstanbul'da 'Artı-1 Üye' kampanyası başlattı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, YouTube üzerinden canlı yayınlanan 'Çevrimiçi İstanbul' programında 'Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T12:51+0300
2022-10-02T12:52+0300
politika
osman nuri kabaktepe
ak parti
istanbul
daimi üye
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara 'Artı-1 Üye' talimatı üzerine Kabaktepe, İstanbul'daki çalışmalarına başladı. İl Başkanlığının resmi YouTube kanalından 'Çevrimiçi İstanbul' canlı yayın programını gerçekleştiren Kabaktepe, 'Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel' konseptiyle üye sayısı 2 milyonu aşan İstanbul'da, tüm teşkilat mensuplarına 'Artı-1 Üye' çağrısında bulundu. AK Parti'nin İstanbul'da 2 milyonu aşkın üyesinin olduğunu vurgulayan Kabaktepe, şunları kaydetti: "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bütün teşkilat mensuplarımıza 'Artı-1 Üye' talimatı vermiştir. Bütün dünyada AK Partimize üye olan kardeşlerimizin en az 1 üye yapmasını uygun görmüşler, bu hususta emir salık vermişlerdir. Bu noktadan sonra bizlere düşen sadece bu emri yerine getirmek değil, bu emirden hareketle maksimum sayıda üye yapmaktır. Bütün gücümüzü, bütün enerjimizi ortaya koyarak, üye sayımızı en kısa sürede, var olanın en az iki katına çıkarmak için gayret göstermektir."
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osman nuri kabaktepe, ak parti, istanbul, daimi üye
osman nuri kabaktepe, ak parti, istanbul, daimi üye

AK Parti, İstanbul'da 'Artı-1 Üye' kampanyası başlattı

12:51 02.10.2022 (güncellendi: 12:52 02.10.2022)
© AAAK Parti- İstanbul
AK Parti- İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2022
© AA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, YouTube üzerinden canlı yayınlanan 'Çevrimiçi İstanbul' programında 'Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel' konseptiyle üye sayısı 2 milyonu aşan İstanbul'da 'Artı-1 Üye' kampanyasını başlattı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara 'Artı-1 Üye' talimatı üzerine Kabaktepe, İstanbul'daki çalışmalarına başladı.
İl Başkanlığının resmi YouTube kanalından 'Çevrimiçi İstanbul' canlı yayın programını gerçekleştiren Kabaktepe, 'Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel' konseptiyle üye sayısı 2 milyonu aşan İstanbul'da, tüm teşkilat mensuplarına 'Artı-1 Üye' çağrısında bulundu.
AK Parti'nin İstanbul'da 2 milyonu aşkın üyesinin olduğunu vurgulayan Kabaktepe, şunları kaydetti: "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bütün teşkilat mensuplarımıza 'Artı-1 Üye' talimatı vermiştir. Bütün dünyada AK Partimize üye olan kardeşlerimizin en az 1 üye yapmasını uygun görmüşler, bu hususta emir salık vermişlerdir. Bu noktadan sonra bizlere düşen sadece bu emri yerine getirmek değil, bu emirden hareketle maksimum sayıda üye yapmaktır. Bütün gücümüzü, bütün enerjimizi ortaya koyarak, üye sayımızı en kısa sürede, var olanın en az iki katına çıkarmak için gayret göstermektir."
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