https://sputniknews.com.tr/20221002/ak-parti-istanbulda-arti-1-uye-kampanyasi-baslatti-1061860219.html

AK Parti, İstanbul'da 'Artı-1 Üye' kampanyası başlattı

AK Parti, İstanbul'da 'Artı-1 Üye' kampanyası başlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, YouTube üzerinden canlı yayınlanan 'Çevrimiçi İstanbul' programında 'Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T12:51+0300

2022-10-02T12:51+0300

2022-10-02T12:52+0300

politika

osman nuri kabaktepe

ak parti

istanbul

daimi üye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061860293_0:115:1200:790_1920x0_80_0_0_9b6377eb2fc6228d3c7ca6d3088986e3.jpg

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara 'Artı-1 Üye' talimatı üzerine Kabaktepe, İstanbul'daki çalışmalarına başladı. İl Başkanlığının resmi YouTube kanalından 'Çevrimiçi İstanbul' canlı yayın programını gerçekleştiren Kabaktepe, 'Türkiye'nin En Büyük Ailesi Seninle Güzel' konseptiyle üye sayısı 2 milyonu aşan İstanbul'da, tüm teşkilat mensuplarına 'Artı-1 Üye' çağrısında bulundu. AK Parti'nin İstanbul'da 2 milyonu aşkın üyesinin olduğunu vurgulayan Kabaktepe, şunları kaydetti: "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bütün teşkilat mensuplarımıza 'Artı-1 Üye' talimatı vermiştir. Bütün dünyada AK Partimize üye olan kardeşlerimizin en az 1 üye yapmasını uygun görmüşler, bu hususta emir salık vermişlerdir. Bu noktadan sonra bizlere düşen sadece bu emri yerine getirmek değil, bu emirden hareketle maksimum sayıda üye yapmaktır. Bütün gücümüzü, bütün enerjimizi ortaya koyarak, üye sayımızı en kısa sürede, var olanın en az iki katına çıkarmak için gayret göstermektir."

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

osman nuri kabaktepe, ak parti, istanbul, daimi üye