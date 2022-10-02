https://sputniknews.com.tr/20221002/afyonkarahisar-il-jandarma-komutani-kirgel-maksadimi-astim-1061848923.html

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kırgel: Maksadımı aştım

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kırgel: Maksadımı aştım

Afyonspor ile Amedspor karşılaşması hakkındaki sözleri nedeniyle gündem olan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, "Bir futbol karşılaşması... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T01:59+0300

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türkiye

afyonkarahisar

amedspor

futbol

yılmaz kırgel

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Afyonspor ile Amedspor karşılaşması öncesi sosyal medyada çıkan konuşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.Kırgel, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da yapılacak Afyonspor-Amedspor maçı öncesi aldıkları tedbir ve önlemlerin denetlenmesi için stadyumda bulunduğu sırada oyuncular ile arasında geçen sohbetin izni ve bilgisi olmaksızın kaydedildiğini belirtti.Açıklamasında "Afyonkarahisar'da oynanacak olan Afyonspor-Amedspor karşılaşması öncesi aldığımız tedbir ve önlemlerin denetlenmesi için stadyumda bulunduğum sırada oyuncular ile aramızda geçen sohbetin iznim ve bilgim olmaksızın kaydedildiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer veren Kırgel, şunları kaydetti:Kırgel ne demişti?Sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoya göre maç öncesi futbolcuları antrenmanda ziyaret eden Kırgel şöyle konuşmuştu: Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından, "İşte iktidarın ülkeyi getirdiği son nokta. Bir kenti ve takımını bir terör örgütüyle özdeşleştiren bu anlayış terörle mücadelenin baş düşmanıdır. Bu kirli dilden bu nefret söyleminden bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız" ifadeleriyle tepki göstermişti.

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afyonkarahisar, amedspor, futbol, yılmaz kırgel