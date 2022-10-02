Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kırgel: Maksadımı aştım
01:59 02.10.2022 (güncellendi: 02:01 02.10.2022)
© Twitter Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel
Afyonspor ile Amedspor karşılaşması hakkındaki sözleri nedeniyle gündem olan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, "Bir futbol karşılaşması üzerine kendi aramızda yaptığımız sohbetin bu noktaya çekilmesinden ve maksadımı aştığını anladığım sözlerimin yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden dolayı duyduğum üzüntüyü ifade ederim" dedi
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Afyonspor ile Amedspor karşılaşması öncesi sosyal medyada çıkan konuşmasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Kırgel, yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar'da yapılacak Afyonspor-Amedspor maçı öncesi aldıkları tedbir ve önlemlerin denetlenmesi için stadyumda bulunduğu sırada oyuncular ile arasında geçen sohbetin izni ve bilgisi olmaksızın kaydedildiğini belirtti.
Açıklamasında "Afyonkarahisar'da oynanacak olan Afyonspor-Amedspor karşılaşması öncesi aldığımız tedbir ve önlemlerin denetlenmesi için stadyumda bulunduğum sırada oyuncular ile aramızda geçen sohbetin iznim ve bilgim olmaksızın kaydedildiği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer veren Kırgel, şunları kaydetti:
"Maksadım sporcularımıza devletimizin tüm güvenlik unsurlarının maçın ruhuna yakışır şekilde gerçekleşmesi ve sonuçlanması için görevi başında olduğunu anlatmaktan, sporun ruhuna yakışmayacak herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemeleri gerektiğini ifade etmekten ve maçla ilgili motivasyonlarını artırma gayretinden ibarettir. Bir futbol karşılaşması üzerine kendi aramızda yaptığımız sohbetin bu noktaya çekilmesinden ve maksadımı aştığını anladığım sözlerimin yanlış anlamalara sebebiyet vermesinden dolayı duyduğum üzüntüyü ifade eder, müsabakanın sporun ruhuna uygun centilmenlik içerisinde geçmesini dilerim."
Kırgel ne demişti?
Sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoya göre maç öncesi futbolcuları antrenmanda ziyaret eden Kırgel şöyle konuşmuştu:
“Gönlümüz sizlerle, sizin işiniz futbol oynamak. Siz de onu çok iyi yapıyorsunuz. Geriye kalanı bize bırakın. Gerçekten Afyonumuz’un kazanmaya ihtiyacı var. Hele Hele Mersin’de yaşadığımız terör eyleminden sonra gönlümden geçeni söylüyorum: 5-0. Şöyle eze eze bir yenersiniz, buradan onları göndeririz.” Video daha sonra gelen tepkiler üzerine silindi. "
Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından, "İşte iktidarın ülkeyi getirdiği son nokta. Bir kenti ve takımını bir terör örgütüyle özdeşleştiren bu anlayış terörle mücadelenin baş düşmanıdır. Bu kirli dilden bu nefret söyleminden bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız" ifadeleriyle tepki göstermişti.
İşte iktidarın ülkeyi getirdiği son nokta.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 1, 2022
Bir kenti ve takımını bir terör örgütüyle özdeşleştiren bu anlayış terörle mücadelenin baş düşmanıdır.
Bu kirli dilden bu nefret söyleminden bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız. https://t.co/W4VPKpvKwt