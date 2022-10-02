https://sputniknews.com.tr/20221002/a-milli-kadin-voleybol-takimi-polonyayi-3-2-yenerek-son-16-turuna-grup-lideri-olarak-yukseldi-1061847068.html

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-2 mağlup ederek grubunu lider tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki son maçında Polonya'yı 3-2 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T00:02+0300

2022-10-02T00:02+0300

2022-10-02T00:16+0300

türkiye a milli kadın voleybol takımı

spor

polonya

lider

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/02/1061847625_0:124:2454:1504_1920x0_80_0_0_ce334656f43fa82c69c7e2a9b8899afe.jpg

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu beşinci ve son maçında Polonya’yı 3-2 mağlup etti ve son 16 turuna lider olarak çıktı. FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu beşinci ve son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Polonya ile mücadele etti. Filenin Sultanları müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla grup lideri olarak Son 16 Turu'na yükselen milliler, Dünya Şampiyonası 2. Turu'nda F Grubu’nda yer alacak ve Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Almanya ve Kanada ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 2. turda grupta ilk 4’te yer alması halinde ise adını çeyrek finale yazdıracak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, F Grubu’ndaki karşılaşmalarını Polonya’nın Lodz kentinde 4-9 Ekim 2022 tarihlerinde oynayacak.

polonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye a milli kadın voleybol takımı, polonya, lider