https://sputniknews.com.tr/20221002/2022-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-testinin-oturumlari-tamamlandi-1061869507.html
2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
ÖSYM tarafından yapılan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T17:14+0300
2022-10-02T17:14+0300
2022-10-02T17:14+0300
kpss
türkiye
oturum
öğretmenlik
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları sona erdi.Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan sınavında adaylara 75 soru için 120 dakika süre verildi.Sınav, saat 16.45'te sona erdi.
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kpss, oturum, öğretmenlik
kpss, oturum, öğretmenlik
2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı
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ÖSYM tarafından yapılan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları sona erdi.
Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan sınavında adaylara 75 soru için 120 dakika süre verildi.
Sınav, saat 16.45'te sona erdi.