https://sputniknews.com.tr/20221002/2022-kpss-ogretmenlik-alan-bilgisi-testinin-oturumlari-tamamlandi-1061869507.html

2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin oturumları tamamlandı

ÖSYM tarafından yapılan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları tamamlandı. 02.10.2022, Sputnik Türkiye

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kpss

türkiye

oturum

öğretmenlik

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları sona erdi.Sabah düzenlenen oturumun ardından saat 14.45'te başlayan ÖABT imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alan sınavında adaylara 75 soru için 120 dakika süre verildi.Sınav, saat 16.45'te sona erdi.

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kpss, oturum, öğretmenlik