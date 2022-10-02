https://sputniknews.com.tr/20221002/112ye-gelen-asilsiz-cagrilar-borc-para-isteyen-oldu-1061853555.html

112'ye gelen asılsız çağrılar: 'Borç para isteyen oldu'

112'ye gelen asılsız çağrılar: 'Borç para isteyen oldu'

Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 Ocak 2022’den bu yana gelen yaklaşık 220 bin çağrıdan yüzde 73’ü gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Gereksiz olarak... 02.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-02T09:40+0300

2022-10-02T09:40+0300

2022-10-02T09:43+0300

asılsız ihbar

içişleri bakanlığı

türkiye

borç

112 acil çağrı merkezi

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İçişleri Bakanlığı’nca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 1 Ocak 2022’ten bu yana yaklaşık 220 bin çağrı geldi. Bu çağrılardan 60 bininin asıl vaka olduğu belirtilirken, 160 bin çağrının ise gereksiz veya asılsız olduğu bildirildi. Yine yıl içinde çağrı merkezini rahatsız eden 7 kişiye Kabahatler Kanunu çerçevesinde 561 TL idari para cezası kesilirken, personele sinkaflı cümleler kuran bir kişi hakkında da savcılık tarafından işlem yapıldı. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının 'Borç para veya kargom nerede kaldı' şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.Gelen çağrılardan yüzde 73’ünün gereksiz veya asılsız olduğunu belirten Bingöl 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Medeni Amil, “2022 yılı içinde 220 bini aşkın çağrı geldi. Bu çağrıların 60 bini asıllı yani vakaya dönüşen çağrılar, 160 bini de asılsız veya vakaya dönüşmeyen çağrılardır. Bu çağrıların yüzde 73’ü gereksiz ve asılsız çağrılardan oluşmakta. Yani vakaya dönüşmeyen bütün çağrıları gereksiz ve asılsız olarak görüyoruz. Kurumu rahatsız eden 2022 yılı içerisinde 7 kişiye idari yaptırım kararı verdik. Bu da Kabahatler Kanunu uyarınca kişi başı 561 lira cezası var. Tekrarlanması durumunda ceza iki katı olarak artıyor, üçüncüsünde ise savcılığa intikal ettiriyoruz. Bir kişiye ise telefonda personelimize ve kuruma sinkaflı sözler söylemiş. Onu da ayrıca hakkında adli soruşturma açılması için savcılığa bildirdik. Vatandaşlara çağrımız, gereksiz ve asılsız yere 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramayalım. Çünkü her arama vatandaşın canına veya malına sebebiyet verebilir, olaya erken ulaşmayabiliriz. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne sabit veya mobil hattan ücretsiz olarak ulaşılabilmektedir. Ayrıca arayanların konumu otomatik olarak bizim sistemimize düşmektedir” dedi.‘Kargom nerede kaldı?’İlginç çağrılar aldıklarını dile getiren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarından Fuat Tanuk ise, “İlginç vakalarımız var, vatandaşlarımız bizi gereksiz yere meşgul ediyor. Borç para isteyenler oluyor, kargom nerede kaldı diye soranlar oluyor. Bizim buradaki görevimiz vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olabilirlerse, biraz daha duyarlı olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220731/icisleri-bakanligi-59-milyon-acil-cagrinin-40-milyonu-asilsiz-cikti-1059334796.html

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asılsız ihbar, içişleri bakanlığı, borç, 112 acil çağrı merkezi