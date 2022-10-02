Çöp evden kaçıp veterinere sığınan Pamuk yeni sahibini arıyor

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Terrier cinsi köpeğe 'Pamuk' adını verdiğini belirten Yazan, "Birden kliniğin kapısından girdi. Hemen tedavisine başladık. Bu durum beni çok duygulandırdı çünkü resmen bize sığındı. Durumu pek iyi değil. Pire problemi var. Onun dışında bakımsızlıktan tırnakları ve derisi çok kötü duruma gelmiş. Uyuzu da var. Ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyuyor" dedi.