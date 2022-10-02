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Çöp evden kaçıp veterinere sığınan Pamuk yeni sahibini arıyor
Çöp evden kaçıp veterinere sığınan Pamuk yeni sahibini arıyor
Adana'nın Çukurova ilçesindeki çöp evden çıkarak, veteriner kliniğine gelen 'Pamuk' adlı köpek, tedavisinin ardından sahiplendirilecek. Veteriner hekim Yazan... 02.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-02T09:41+0300
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pamuk
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фото, pamuk, köpek, çöp
фото, pamuk, köpek, çöp

Çöp evden kaçıp veterinere sığınan Pamuk yeni sahibini arıyor

09:41 02.10.2022
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Adana'nın Çukurova ilçesindeki çöp evden çıkarak, veteriner kliniğine gelen 'Pamuk' adlı köpek, tedavisinin ardından sahiplendirilecek. Veteriner hekim Yazan, "Köpek sadece ekmekle beslenmiş. Mama verilmemiş. Psikolojik ve fiziksel olarak ciddi bir travma yaşamış. Geldiği andan beri titriyor. Sahibi dışında insan görmemiş" dedi.
© DHA

Arzu Ö.'ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşular, polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, zili çaldı ancak kapıyı kimse açmadı. Arzu Ö.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, belediyeye haber verdi. Köpek ile çok sayıda kedinin olduğu ev, belediye ekiplerince temizlenerek ilaçlandı. Bu sırada evde bulunan köpek, kapının açılmasıyla dışarı kaçtı.

Arzu Ö.&#x27;ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşular, polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, zili çaldı ancak kapıyı kimse açmadı. Arzu Ö.&#x27;ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, belediyeye haber verdi. Köpek ile çok sayıda kedinin olduğu ev, belediye ekiplerince temizlenerek ilaçlandı. Bu sırada evde bulunan köpek, kapının açılmasıyla dışarı kaçtı. - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA

Arzu Ö.'ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşular, polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, zili çaldı ancak kapıyı kimse açmadı. Arzu Ö.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdi. Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, belediyeye haber verdi. Köpek ile çok sayıda kedinin olduğu ev, belediye ekiplerince temizlenerek ilaçlandı. Bu sırada evde bulunan köpek, kapının açılmasıyla dışarı kaçtı.

© DHA

Köpek, aynı mahalledeki veteriner hekim Ahmet Serdar Yazan'ın kliniğine gitti. Yazan, bitkin gördüğü köpeği tedaviye aldı.

Köpek, aynı mahalledeki veteriner hekim Ahmet Serdar Yazan&#x27;ın kliniğine gitti. Yazan, bitkin gördüğü köpeği tedaviye aldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA

Köpek, aynı mahalledeki veteriner hekim Ahmet Serdar Yazan'ın kliniğine gitti. Yazan, bitkin gördüğü köpeği tedaviye aldı.

© DHA

Terrier cinsi köpeğe 'Pamuk' adını verdiğini belirten Yazan, "Birden kliniğin kapısından girdi. Hemen tedavisine başladık. Bu durum beni çok duygulandırdı çünkü resmen bize sığındı. Durumu pek iyi değil. Pire problemi var. Onun dışında bakımsızlıktan tırnakları ve derisi çok kötü duruma gelmiş. Uyuzu da var. Ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyuyor" dedi.

Terrier cinsi köpeğe &#x27;Pamuk&#x27; adını verdiğini belirten Yazan, &quot;Birden kliniğin kapısından girdi. Hemen tedavisine başladık. Bu durum beni çok duygulandırdı çünkü resmen bize sığındı. Durumu pek iyi değil. Pire problemi var. Onun dışında bakımsızlıktan tırnakları ve derisi çok kötü duruma gelmiş. Uyuzu da var. Ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyuyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA

Terrier cinsi köpeğe 'Pamuk' adını verdiğini belirten Yazan, "Birden kliniğin kapısından girdi. Hemen tedavisine başladık. Bu durum beni çok duygulandırdı çünkü resmen bize sığındı. Durumu pek iyi değil. Pire problemi var. Onun dışında bakımsızlıktan tırnakları ve derisi çok kötü duruma gelmiş. Uyuzu da var. Ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyuyor" dedi.

© DHA

Köpeğin ciddi travma yaşadığını da anlatan Yazan, "Dediklerine göre, hayvan 1 yılı aşkındır dışarı çıkarılmamış. Zaten bulgular da bunu gösteriyor. Köpek sadece ekmekle beslenmiş. Mama verilmemiş. Psikolojik ve fiziksel olarak ciddi bir travma yaşamış...

Köpeğin ciddi travma yaşadığını da anlatan Yazan, &quot;Dediklerine göre, hayvan 1 yılı aşkındır dışarı çıkarılmamış. Zaten bulgular da bunu gösteriyor. Köpek sadece ekmekle beslenmiş. Mama verilmemiş. Psikolojik ve fiziksel olarak ciddi bir travma yaşamış... - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA

Köpeğin ciddi travma yaşadığını da anlatan Yazan, "Dediklerine göre, hayvan 1 yılı aşkındır dışarı çıkarılmamış. Zaten bulgular da bunu gösteriyor. Köpek sadece ekmekle beslenmiş. Mama verilmemiş. Psikolojik ve fiziksel olarak ciddi bir travma yaşamış...

© DHA

...Geldiği andan beri titriyor. Sahibi dışında insan görmemiş. Kasları zayıfladığı için yürümekte zorlanıyor. Kısa zamanda iyileştirip, sahiplendirmek istiyoruz. Sahiplenen kişinin bu köpeğe evladı gibi sevgi ve şefkat göstermesi gerekiyor çünkü buna çok ihtiyacı var" diye konuştu.

...Geldiği andan beri titriyor. Sahibi dışında insan görmemiş. Kasları zayıfladığı için yürümekte zorlanıyor. Kısa zamanda iyileştirip, sahiplendirmek istiyoruz. Sahiplenen kişinin bu köpeğe evladı gibi sevgi ve şefkat göstermesi gerekiyor çünkü buna çok ihtiyacı var&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA

...Geldiği andan beri titriyor. Sahibi dışında insan görmemiş. Kasları zayıfladığı için yürümekte zorlanıyor. Kısa zamanda iyileştirip, sahiplendirmek istiyoruz. Sahiplenen kişinin bu köpeğe evladı gibi sevgi ve şefkat göstermesi gerekiyor çünkü buna çok ihtiyacı var" diye konuştu.

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