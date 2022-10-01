https://sputniknews.com.tr/20221001/zaharova-batinin-rusyanin-avrupa-haritasini-yeniden-cizme-arzusuyla-ilgili-tezleri-gulunc-1061844338.html

Zaharova: Batı'nın Rusya'nın ‘Avrupa haritasını yeniden çizme’ arzusuyla ilgili tezleri gülünç

Zaharova: Batı'nın Rusya'nın ‘Avrupa haritasını yeniden çizme’ arzusuyla ilgili tezleri gülünç

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı’nın Rusya'nın 'Avrupa haritasını yeniden çizmeye' karar verdiğine dair argümanlarının kendisini... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T21:43+0300

2022-10-01T21:43+0300

2022-10-01T21:43+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

batı

ukrayna krizi

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Batı’nın eleştirilerine Telegram hesabından yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “Batı'nın Rusya'nın ‘Avrupa haritasını yeniden çizmeye’ karar verdiği yönündeki argümanları beni duygulandırıyor. Bu tezin, 20. yüzyılın 80'li yıllarının sonunda ‘yeniden çizilmeleri’ nedeniyle mevcut sınırlara sahip olan Almanya tarafından savunulması gülünç” ifadelerini kullandı.Dönemin Şansölyesi Willy Brandt'in ‘Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört’ (şimdi bir bütün olan birleştiriliyor) şeklindeki politik sloganını hatırlatan Zaharova, “80'lerde Almanları anladık ve isteklerini anlayışla karşıladık. Alman faşizminin ülkemizin yarısını yıkmış ve 25 milyondan fazla yurttaşımızı yok etmiş olmasına rağmen bu bizim iyi niyetimizdi. Zaten sınırları ‘yeniden çizme’ konusunu dile getirmek Berlin'in işi değil, onların tarihsel deneyimini hatırlamak korkutucu, fakat aynı zamanda unutulmamalı da” vurgusunu yaptı.Ukrayna'nın tarihte ilk kez 1918’de ve 70 yıl sonrasında sınırların tam olarak ‘yeniden çizilmesi’ sayesinde devlet statüsüne kavuştuğunu hatırlatan Zaharova, şöyle devam etti:

batı

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mariya zaharova, batı, ukrayna krizi