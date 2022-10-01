Yunan takımı AEK Atina, stadyumuna 'Ayasofya' adını verdi: Açılışta kemençe çalınıp, horon oynandı
18:57 01.10.2022 (güncellendi: 19:11 01.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter Yunan takımı AEK Atina, stadyumuna 'Ayasofya' adını verdi: Açılışta kemençe çalınıp, horon oynandı
© Fotoğraf : Twitter
Yunanistan'da AEK Atina Kulübü, yeni stadına 'Ayasofya' adını verdi. Stadyumun açılış töreninde yapılan gösterilerde ise kemençe çalınıp, horon oynandı.
Yunan Süper Ligi ekiplerinden AEK, 31 bin 100 kişi kapasiteli stadının adını 'Ayasofya' anlamına gelen 'Agia Sofia' olarak belirledi. Stadyumun açılış töreninde, Matthaios Tsahouridis kemençe çaldı, 60 kişilik bir ekip horon oynadı.
Yunan takımı AEK Atina, stadyumuna 'Ayasofya' adını verdi: Açılışta kemençe çalınıp, horon oynandı https://t.co/DUty1vTBlT pic.twitter.com/NTNv3w0C8v— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2022
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın takımı AEK Atina, İstanbul'da yaşayan Rumlar tarafından kuruldu. Takım, yeni stadyumuna Ayasofya anlamına gelen Agia Sofia adını verdi. 2017 yılından itibaren stadyumun yapım çalışmaları devam eden AEK, yeni stadyumdan önce maçları Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyordu.
Πυρρίχιος!— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 30, 2022
Ο χορός της νίκης! 🏟💛🖤#aekfc #aekfcseason2022_23 #ourhome #ourhistory #Neafiladelfia #OpapArena #Oloi_sto_Nao pic.twitter.com/sXMkb8Hkj7