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https://sputniknews.com.tr/20221001/yunan-takimi-aek-atina-stadyumuna-ayasofya-adini-verdi-acilista-kemence-calinip-horon-oynandi-1061841798.html
Yunan takımı AEK Atina, stadyumuna 'Ayasofya' adını verdi: Açılışta kemençe çalınıp, horon oynandı
Yunan takımı AEK Atina, stadyumuna 'Ayasofya' adını verdi: Açılışta kemençe çalınıp, horon oynandı
Yunanistan'da AEK Atina Kulübü, yeni stadına 'Ayasofya' adını verdi. Stadyumun açılış töreninde yapılan gösterilerde ise kemençe çalınıp, horon oynandı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T18:57+0300
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Yunan Süper Ligi ekiplerinden AEK, 31 bin 100 kişi kapasiteli stadının adını 'Ayasofya' anlamına gelen 'Agia Sofia' olarak belirledi. Stadyumun açılış töreninde, Matthaios Tsahouridis kemençe çaldı, 60 kişilik bir ekip horon oynadı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın takımı AEK Atina, İstanbul'da yaşayan Rumlar tarafından kuruldu. Takım, yeni stadyumuna Ayasofya anlamına gelen Agia Sofia adını verdi. 2017 yılından itibaren stadyumun yapım çalışmaları devam eden AEK, yeni stadyumdan önce maçları Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyordu.
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aek, horon, kemençe, yunan
aek, horon, kemençe, yunan

Yunan takımı AEK Atina, stadyumuna 'Ayasofya' adını verdi: Açılışta kemençe çalınıp, horon oynandı

18:57 01.10.2022 (güncellendi: 19:11 01.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter Yunan takımı AEK Atina, stadyumuna 'Ayasofya' adını verdi: Açılışta kemençe çalınıp, horon oynandı
Yunan takımı AEK Atina, stadyumuna 'Ayasofya' adını verdi: Açılışta kemençe çalınıp, horon oynandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Yunanistan'da AEK Atina Kulübü, yeni stadına 'Ayasofya' adını verdi. Stadyumun açılış töreninde yapılan gösterilerde ise kemençe çalınıp, horon oynandı.
Yunan Süper Ligi ekiplerinden AEK, 31 bin 100 kişi kapasiteli stadının adını 'Ayasofya' anlamına gelen 'Agia Sofia' olarak belirledi. Stadyumun açılış töreninde, Matthaios Tsahouridis kemençe çaldı, 60 kişilik bir ekip horon oynadı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'nın takımı AEK Atina, İstanbul'da yaşayan Rumlar tarafından kuruldu. Takım, yeni stadyumuna Ayasofya anlamına gelen Agia Sofia adını verdi. 2017 yılından itibaren stadyumun yapım çalışmaları devam eden AEK, yeni stadyumdan önce maçları Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynuyordu.
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