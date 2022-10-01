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Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görev yapacak
Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görev yapacak
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
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katar, dünya kupası
katar, dünya kupası

Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görev yapacak

18:09 01.10.2022 (güncellendi: 18:10 01.10.2022)
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu
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