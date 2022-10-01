https://sputniknews.com.tr/20221001/turk-silahli-kuvvetleri-katarda-dunya-kupasi-kalkani-harekati-kapsaminda-gorev-yapacak-1061841312.html
Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görev yapacak
Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görev yapacak
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T18:09+0300
2022-10-01T18:09+0300
2022-10-01T18:10+0300
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katar, dünya kupası
Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görev yapacak
18:09 01.10.2022 (güncellendi: 18:10 01.10.2022) Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Katar'da 'Dünya Kupası Kalkanı Harekatı' kapsamında görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu