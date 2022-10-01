https://sputniknews.com.tr/20221001/turk-is-genel-baskani-atalay-ocak-ayinda-aldigimiz-maasi-aralik-ayinda-da-verin-1061846351.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, işçilerin gelir vergisi konusunda, "Diyoruz ki 'Ocak ayında aldığımız maaşı aralık ayında da verin.' Vergiyle ilgili geçen hafta... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T23:14+0300

2022-10-01T23:14+0300

2022-10-01T23:14+0300

türkiye

ergün atalay

türk-iş

maaş

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, tüm taşeron işçilere kadro verilmesini ve emeklilikte yaşa takılanların (EYT) tamamının yasa kapsamına alınmasını istediklerini söyledi.Atalay, bir otelde düzenlenen TARIM-İŞ Sendikasının 21. Olağan Genel Kuruluna katıldı.Programda konuşan Atalay, bazı işverenlerin, sahibi oldukları iş yerlerinde sendikal örgütlenme istemediklerini belirterek, "Talebimi burada siyasilere, Meclis'e bir daha yineliyorum. İktidarı, muhalefeti, bir grup toplantısında çıkıp desinler ki 'İşçiyi örgütlendi diye kapının önüne koymayın, işçilere mobbing uygulamayın.' Hepiniz iş yerlerinde örgütlenin. TÜRK-İŞ'e falan değil işçi kimi istiyorsa ona gitsin, yeter ki örgütlensin" ifadelerini kullandı.Örgütlenmenin olduğu iş yerlerinde, iş kazalarındaki düşüşe dikkati çeken Atalay, "merhametsiz işverenler" ile mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.Çalışma hayatındaki güncel sorunlara değinen Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:İşçilerin sorunlarının çözümü için takipçi olacaklarını vurgulayan Atalay, bankaların maaş promosyonlarının güncellenmesi gerektiğini ifade etti.Atalay, tarımın olmadığı yerde hiçbir şeyin öneminin bulunmadığını belirterek, dünyanın en büyük araştırma-geliştirme sistemlerinin Türkiye'de olduğunu ancak sağlıklı çalıştırılmadığını söyledi. Polat: Araştırma enstitüleri çalıştırılmalıTARIM-İŞ Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat ise son yıllarda yaşanan gelişmelerin tarım ve gıdanın önemini bir kez daha gösterdiğini, buna karşın Türkiye'de tarımın milli gelir içindeki yerinin yüzde 5'lere kadar gerilediğini belirtti.Türkiye'nin 167 familya, 1320 cins ve 9 bin 996 tür bitki çeşitliliğine sahip olduğuna işaret eden Polat, Türkiye'de yetiştirilen bazı gıda ürünlerinin, başka ülkelerde yetiştirilenlere göre daha ucuza ihraç edildiğini anlattı. Polat, "Ülkemiz, tarım zenginliğini değerlendirmeyen bir ülke konumuna gelmiştir. Tarım hep yüzeysel konuşulmaktadır. Tarım, siyasetin üzerinde ele alınması gereken bir konudur" dedi.Polat, tarımda enerji, ilaç ve tohum, hayvancılıkta ise enerji, ilaç ve yem sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, yerli tohum kullanımının önemine dikkati çekti. Araştırma enstitülerinin çalıştırılması gerektiğini söyleyen Polat, tarım sektöründeki en büyük sorunlardan birinin de 5620 sayılı Kanun ile çalışan geçici işçiler olduğunu ifade etti. Polat, geçici işçilere kadro verilmesi talebinde bulundu.Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli faaliyetlerin yürütüldüğü, 55 tarımsal araştırma enstitüsü bulunduğunu belirten Polat, işçi sayısının azaldığı bu kurumlara acilen işçi alınması çağrısında bulundu.

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ergün atalay, türk-iş, maaş