https://sputniknews.com.tr/20221001/sivastopol-havalimaninda-bir-ucak-pistin-disina-cikarak-alev-aldi-1061841569.html
Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı
Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı
Sivastopol’de Belbek Havalimanı’nda bir uçağın iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldığı bildirildi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T18:40+0300
2022-10-01T18:40+0300
2022-10-01T19:06+0300
sivastopol
uçak
alev almak
dünya
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Sivastopol’de bir uçak iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldı. Sivastopol Valisi Mihail Razvoyajev, olayla ilgili Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Belbek Havalimanı’nda acil durum. Kurtarma ekiplerine göre bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyor. Sakin olmanızı rica ederim” ifadelerini kullandı.
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sivastopol, uçak, alev almak
sivastopol, uçak, alev almak
Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı
18:40 01.10.2022 (güncellendi: 19:06 01.10.2022) Abone ol
Sivastopol’de Belbek Havalimanı’nda bir uçağın iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldığı bildirildi.
Sivastopol’de bir uçak iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldı.
Sivastopol Valisi Mihail Razvoyajev, olayla ilgili Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Belbek Havalimanı’nda acil durum. Kurtarma ekiplerine göre bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyor. Sakin olmanızı rica ederim” ifadelerini kullandı.