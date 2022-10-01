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https://sputniknews.com.tr/20221001/sivastopol-havalimaninda-bir-ucak-pistin-disina-cikarak-alev-aldi-1061841569.html
Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı
Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı
Sivastopol’de Belbek Havalimanı’nda bir uçağın iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldığı bildirildi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T18:40+0300
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sivastopol
uçak
alev almak
dünya
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Sivastopol’de bir uçak iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldı. Sivastopol Valisi Mihail Razvoyajev, olayla ilgili Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Belbek Havalimanı’nda acil durum. Kurtarma ekiplerine göre bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyor. Sakin olmanızı rica ederim” ifadelerini kullandı.
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sivastopol, uçak, alev almak
sivastopol, uçak, alev almak

Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı

18:40 01.10.2022 (güncellendi: 19:06 01.10.2022)
© FotoğrafSivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı
Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© Fotoğraf
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Sivastopol’de Belbek Havalimanı’nda bir uçağın iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldığı bildirildi.
Sivastopol’de bir uçak iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldı.
Sivastopol Valisi Mihail Razvoyajev, olayla ilgili Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Belbek Havalimanı’nda acil durum. Kurtarma ekiplerine göre bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyor. Sakin olmanızı rica ederim” ifadelerini kullandı.
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