https://sputniknews.com.tr/20221001/sivastopol-havalimaninda-bir-ucak-pistin-disina-cikarak-alev-aldi-1061841569.html

Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı

Sivastopol havalimanında bir uçak pistin dışına çıkarak alev aldı

Sivastopol’de Belbek Havalimanı’nda bir uçağın iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldığı bildirildi. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

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sivastopol

uçak

alev almak

dünya

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Sivastopol’de bir uçak iniş-kalkış pistinin dışına çıkarak alev aldı. Sivastopol Valisi Mihail Razvoyajev, olayla ilgili Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Belbek Havalimanı’nda acil durum. Kurtarma ekiplerine göre bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyor. Sakin olmanızı rica ederim” ifadelerini kullandı.

sivastopol

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sivastopol, uçak, alev almak