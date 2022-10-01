https://sputniknews.com.tr/20221001/rusyadan-rus-tasimacilarina-kisitlama-uygulayan-ulkelere-karsi-yaptirim-1061843297.html

Rusya’dan, Rus taşımacılarına kısıtlama uygulayan ülkelere karşı yaptırım

Rusya’dan, Rus taşımacılarına kısıtlama uygulayan ülkelere karşı yaptırım

Rusya Bakanlar Kurulu, Rus yük taşımacılarına kısıtlama uygulayan ülkelerin taşımacılarının Rusya içinde yük taşımasını yasakladı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T20:09+0300

2022-10-01T20:09+0300

2022-10-01T20:14+0300

rusya

ukrayna krizi

mihail mişustin

ukrayna krizi

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in imzaladığı ve yasal belgelerinin yer aldığı web sitesinde yayınlanan kararnameye göre Rus taşımacılara kısıtlama uygulayan ülkelerin taşımacılarının bundan böyle Rusya içinde yük taşıması yasaklanacak.Belgede, “Rusya Federasyonu vatandaşlarına ve Rus tüzel kişilere yönelik uluslararası karayolu yük taşımacılığı alanında kısıtlayıcı önlemler getiren yabancı ülkelerde tescilli yabancı taşıyıcıların sahip olduğu yük taşıma araçlarına Rusya Federasyonu toprakları üzerinde uluslararası karayolu taşımacılığı yapmalarının yasaklanması” ifadelerine yer verildi.Kararname AB, İngiltere, Norveç ve Ukrayna’yı kapsadıSitedeki açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

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