https://sputniknews.com.tr/20221001/rusyadan-rus-tasimacilarina-kisitlama-uygulayan-ulkelere-karsi-yaptirim-1061843297.html
Rusya’dan, Rus taşımacılarına kısıtlama uygulayan ülkelere karşı yaptırım
Rusya’dan, Rus taşımacılarına kısıtlama uygulayan ülkelere karşı yaptırım
Rusya Bakanlar Kurulu, Rus yük taşımacılarına kısıtlama uygulayan ülkelerin taşımacılarının Rusya içinde yük taşımasını yasakladı. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T20:09+0300
2022-10-01T20:09+0300
2022-10-01T20:14+0300
rusya
ukrayna krizi
mihail mişustin
ukrayna krizi
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in imzaladığı ve yasal belgelerinin yer aldığı web sitesinde yayınlanan kararnameye göre Rus taşımacılara kısıtlama uygulayan ülkelerin taşımacılarının bundan böyle Rusya içinde yük taşıması yasaklanacak.Belgede, “Rusya Federasyonu vatandaşlarına ve Rus tüzel kişilere yönelik uluslararası karayolu yük taşımacılığı alanında kısıtlayıcı önlemler getiren yabancı ülkelerde tescilli yabancı taşıyıcıların sahip olduğu yük taşıma araçlarına Rusya Federasyonu toprakları üzerinde uluslararası karayolu taşımacılığı yapmalarının yasaklanması” ifadelerine yer verildi.Kararname AB, İngiltere, Norveç ve Ukrayna’yı kapsadıSitedeki açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, mihail mişustin, ukrayna krizi
rusya, mihail mişustin, ukrayna krizi
Rusya’dan, Rus taşımacılarına kısıtlama uygulayan ülkelere karşı yaptırım
20:09 01.10.2022 (güncellendi: 20:14 01.10.2022) Abone ol
Rusya Bakanlar Kurulu, Rus yük taşımacılarına kısıtlama uygulayan ülkelerin taşımacılarının Rusya içinde yük taşımasını yasakladı.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in imzaladığı ve yasal belgelerinin yer aldığı web sitesinde yayınlanan kararnameye göre Rus taşımacılara kısıtlama uygulayan ülkelerin taşımacılarının bundan böyle Rusya içinde yük taşıması yasaklanacak.
Belgede, “Rusya Federasyonu vatandaşlarına ve Rus tüzel kişilere yönelik uluslararası karayolu yük taşımacılığı alanında kısıtlayıcı önlemler getiren yabancı ülkelerde tescilli yabancı taşıyıcıların sahip olduğu yük taşıma araçlarına Rusya Federasyonu toprakları üzerinde uluslararası karayolu taşımacılığı yapmalarının yasaklanması” ifadelerine yer verildi.
Kararname AB, İngiltere, Norveç ve Ukrayna’yı kapsadı
Sitedeki açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“Uluslararası karayolu yük taşımacılığı alanında Rusya Federasyonu vatandaşlarına ve Rus tüzel kişilere yönelik kısıtlayıcı önlemler getirenler: Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Norveç Krallığı, Ukrayna.”