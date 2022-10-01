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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221001/rusya-muttefik-kuvvetler-kusatma-tehdidi-nedeniyle-krasniy-limandan-cekildi-1061841610.html
Rusya: Müttefik kuvvetler kuşatma tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman'dan çekildi
Rusya: Müttefik kuvvetler kuşatma tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman'dan çekildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, müttefik kuvvetlerin kuşatma tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman'dan çekilerek ve daha avantajlı hatlara... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T18:46+0300
2022-10-01T18:46+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Müttefik kuvvetlerin Krasnıy Liman'dan daha avantajlı hatlara kaydırıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordu birliklerinin Krasnıy Liman yönündeki mevzilerine açılan ateşle bir günde 200’ün üzerinde Ukraynalı askerin, 5 tank ve 9 piyade savaş aracının etkisiz hale getirildiği, Ukrayna birliklerinin ağır kayıplara rağmen yedek güçler katarak bu yöndeki ilerleyişini sürdürdüğü belirtildi.Nikolayev-Krivoy Rog yönünde de düşman birliklerinin ilerleme girişimlerine işaret eden bakanlık, bir günde 270’ten fazla Ukraynalı askerin, 5 tankın, 6 piyade savaş aracının, 23 zırhlı aracın ve 11 otomobilin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.Açıklamada ayrıca Harkov bölgesindeki Kupyansk yakınlarında Ukrayna birliklerinin 14. Mekanize Tugayının bir birliğinin geçici konuşlanma noktasına füzeli saldırı sonucu 50'den fazla militanın ve 12 adet özel askeri teçhizatın imha edildiği belirtildi.Müttefik güçlerin Zaporojye bölgesindeki eylemlerinin de dile getirildiği açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin geçici konuşlanma noktalarına yaptığı nokta atışlarla Zaporojye kentinin yakınlarında 60’a yakın askeri personeli ve 10 adet özel askeri teçhizatın yanı sıra 2 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Zaporojye bölgesinde ve Nikolayev bölgesinde bir poligonda konuşlanan birliklerin 6 komuta merkezinin vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, ayrıca düşmanın 153 farklı bölgede konuşlandırdığı 68 topçu birliğinin, askeri personelin ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini vurgulandı.Zaporojye, Nikolayev bölgelerinde ve DHC’de roket ve topçu silah ve mühimmatlarının tutulduğu 4 deponun, ayrıca Zaporojye bölgesinde bir Buk-M1 uçaksavar füze sisteminin imha edildiğine dikkat çekilen açılamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait savaş jetlerinin ise Nikolayev bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-29 uçağını düşürdükleri bildirildi.Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde Ukrayna tarafına ait 14 insansız hava aracını düşürdüğü, ayrıca HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 7 mermiyi ve 2 adet HARM anti-radar füzesini havada imha ettiği bilgisini verdi.
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rusya, rusya savunma bakanlığı
rusya, rusya savunma bakanlığı

Rusya: Müttefik kuvvetler kuşatma tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman'dan çekildi

18:46 01.10.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, müttefik kuvvetlerin kuşatma tehdidi nedeniyle Krasnıy Liman'dan çekilerek ve daha avantajlı hatlara kaydırıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Müttefik kuvvetlerin Krasnıy Liman'dan daha avantajlı hatlara kaydırıldığına dikkat çekilen açıklamada, Ukrayna ordu birliklerinin Krasnıy Liman yönündeki mevzilerine açılan ateşle bir günde 200’ün üzerinde Ukraynalı askerin, 5 tank ve 9 piyade savaş aracının etkisiz hale getirildiği, Ukrayna birliklerinin ağır kayıplara rağmen yedek güçler katarak bu yöndeki ilerleyişini sürdürdüğü belirtildi.
Nikolayev-Krivoy Rog yönünde de düşman birliklerinin ilerleme girişimlerine işaret eden bakanlık, bir günde 270’ten fazla Ukraynalı askerin, 5 tankın, 6 piyade savaş aracının, 23 zırhlı aracın ve 11 otomobilin etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.
Açıklamada ayrıca Harkov bölgesindeki Kupyansk yakınlarında Ukrayna birliklerinin 14. Mekanize Tugayının bir birliğinin geçici konuşlanma noktasına füzeli saldırı sonucu 50'den fazla militanın ve 12 adet özel askeri teçhizatın imha edildiği belirtildi.
Müttefik güçlerin Zaporojye bölgesindeki eylemlerinin de dile getirildiği açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna birliklerinin geçici konuşlanma noktalarına yaptığı nokta atışlarla Zaporojye kentinin yakınlarında 60’a yakın askeri personeli ve 10 adet özel askeri teçhizatın yanı sıra 2 adet ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemini etkisiz hale getirdiği kaydedildi.
Taktik ve saldırı uçaklarının, füze ve topçu birliklerinin ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Zaporojye bölgesinde ve Nikolayev bölgesinde bir poligonda konuşlanan birliklerin 6 komuta merkezinin vurulduğu bilgisi verilen açıklamada, ayrıca düşmanın 153 farklı bölgede konuşlandırdığı 68 topçu birliğinin, askeri personelin ve teçhizatın etkisiz hale getirildiğini vurgulandı.
Zaporojye, Nikolayev bölgelerinde ve DHC’de roket ve topçu silah ve mühimmatlarının tutulduğu 4 deponun, ayrıca Zaporojye bölgesinde bir Buk-M1 uçaksavar füze sisteminin imha edildiğine dikkat çekilen açılamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait savaş jetlerinin ise Nikolayev bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir MiG-29 uçağını düşürdükleri bildirildi.
Bakanlık, Rus hava savunma sistemlerinin ise son bir günde Ukrayna tarafına ait 14 insansız hava aracını düşürdüğü, ayrıca HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan 7 mermiyi ve 2 adet HARM anti-radar füzesini havada imha ettiği bilgisini verdi.
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