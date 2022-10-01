Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221001/resmi-gazetede-yayinlandi-elektrik-piyasasinda-lisanssiz-uretim-yonetmeliginde-degisiklige-gidildi-1061827808.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T10:12+0300
2022-10-01T10:12+0300
türkiye
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
resmi gazete
elektrik
elektrik santrali
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1043478094_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_ee5b6c4495b8680bb5ca99872f2b87cc.jpg
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1043478094_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_ae1534da8af8d2613ba38287d4c198fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete, elektrik, elektrik santrali
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete, elektrik, elektrik santrali

Resmi Gazete'de yayınlandı: Elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

10:12 01.10.2022
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала