https://sputniknews.com.tr/20221001/resmi-gazetede-yayinlandi-elektrik-piyasasinda-lisanssiz-uretim-yonetmeliginde-degisiklige-gidildi-1061827808.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: Elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Resmi Gazete'de yayınlandı: Elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T10:12+0300
2022-10-01T10:12+0300
2022-10-01T10:12+0300
türkiye
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)
resmi gazete
elektrik
elektrik santrali
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Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.
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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete, elektrik, elektrik santrali
enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete, elektrik, elektrik santrali
Resmi Gazete'de yayınlandı: Elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde de üretim tesisi kurulabileceğini bildirdi.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.