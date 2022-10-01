https://sputniknews.com.tr/20221001/resmi-gazetede-yayinlandi-elektrik-piyasasinda-lisanssiz-uretim-yonetmeliginde-degisiklige-gidildi-1061827808.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Resmi Gazete'de yayınlandı: Elektrik piyasasında lisanssız üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T10:12+0300

2022-10-01T10:12+0300

2022-10-01T10:12+0300

türkiye

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

resmi gazete

elektrik

elektrik santrali

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Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğe dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, tüketim tesisleri ile mahsuplaşmak üzere kurulacak üretim tesisleri, farklı dağıtım bölgelerinde olabilecek. Böylece daha önce tüm üretim tesislerinin aynı görevli tedarik şirketi bölgesinde bulunması şartı kaldırılmış oldu.

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2022

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enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk), resmi gazete, elektrik, elektrik santrali