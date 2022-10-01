https://sputniknews.com.tr/20221001/reha-muhtardan-ilk-aciklama-benim-oglum-ve-kizim-7-yil-yasakli-maddelerin-kullanildigi-evde-buyudu-1061841421.html
Reha Muhtar'dan ilk açıklama: Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı evde büyüdü
Reha Muhtar'dan ilk açıklama: Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı evde büyüdü
Oyuncu Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'ın kızına bağırırken kaydedildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını paylaşmasının ardından Reha Muhtar'dan ilk açıklama... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T18:29+0300
2022-10-01T18:29+0300
2022-10-01T18:34+0300
reha muhtar
deniz uğur
türkiye
uyuşturucu
şiddet
çocuk
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Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyusunda bulunmasının ardından Aile Mahkemesi’ne başvurdu. İddiaların ardından Uğur, Muhtar'ın kızına bağırırken kaydedildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını paylaştı.Reha Muhtar ise söz konusu ses kaydına ilişkin ilk yorumu sosyal medyadan yaptı.Muhtar paylaşımında “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221001/deniz-ugur-reha-muhtara-ait-oldugu-iddia-edilen-ses-kaydini-yayinladi-1061828703.html
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reha muhtar, deniz uğur, uyuşturucu, şiddet, çocuk
reha muhtar, deniz uğur, uyuşturucu, şiddet, çocuk
Reha Muhtar'dan ilk açıklama: Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı evde büyüdü
18:29 01.10.2022 (güncellendi: 18:34 01.10.2022) Abone ol
Oyuncu Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'ın kızına bağırırken kaydedildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını paylaşmasının ardından Reha Muhtar'dan ilk açıklama geldi.
Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyusunda bulunmasının ardından Aile Mahkemesi’ne başvurdu. İddiaların ardından Uğur, Muhtar'ın kızına bağırırken kaydedildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını paylaştı.
Reha Muhtar ise söz konusu ses kaydına ilişkin ilk yorumu sosyal medyadan yaptı.
Muhtar paylaşımında “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” ifadelerini kullandı.