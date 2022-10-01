https://sputniknews.com.tr/20221001/reha-muhtardan-ilk-aciklama-benim-oglum-ve-kizim-7-yil-yasakli-maddelerin-kullanildigi-evde-buyudu-1061841421.html

Reha Muhtar'dan ilk açıklama: Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı evde büyüdü

Reha Muhtar'dan ilk açıklama: Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı evde büyüdü

Oyuncu Deniz Uğur'un eski eşi Reha Muhtar'ın kızına bağırırken kaydedildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını paylaşmasının ardından Reha Muhtar'dan ilk açıklama... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T18:29+0300

2022-10-01T18:29+0300

2022-10-01T18:34+0300

reha muhtar

deniz uğur

türkiye

uyuşturucu

şiddet

çocuk

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Deniz Uğur, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’ın çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla suç duyusunda bulunmasının ardından Aile Mahkemesi’ne başvurdu. İddiaların ardından Uğur, Muhtar'ın kızına bağırırken kaydedildiğini iddia ettiği ses kayıtlarını paylaştı.Reha Muhtar ise söz konusu ses kaydına ilişkin ilk yorumu sosyal medyadan yaptı.Muhtar paylaşımında “Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dk süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221001/deniz-ugur-reha-muhtara-ait-oldugu-iddia-edilen-ses-kaydini-yayinladi-1061828703.html

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reha muhtar, deniz uğur, uyuşturucu, şiddet, çocuk