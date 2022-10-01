Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221001/putin-cin-ve-rusya-uluslararasi-durumun-karmasikligina-ragmen-basariyla-isbirligi-yapiyor-1061840297.html
Putin: Çin ve Rusya, uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen başarıyla işbirliği yapıyor
Putin: Çin ve Rusya, uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen başarıyla işbirliği yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla yolladığı kutlama telgrafında... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T17:18+0300
2022-10-01T17:19+0300
dünya
rusya
vladimir putin
çin
şi cinping
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103374/77/1033747731_0:75:2645:1562_1920x0_80_0_0_fa95a5c8092d647b06cfc693fb33855b.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Rusya-Çin ilişkileri kapsayıcı ortaklık ve stratejik işbirliği ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde işbirliği yapıyoruz, daha demokratik ve adil bir dünya düzeni kurmak, günümüz tehditlerine ve zorluklarına karşı koymak için güçlerimizi birleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.“Rusya Federasyonu ve Çin'in dost halklarının yararına diyaloğumuzu ve yakın ortak çalışmalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yapan Putin, ayrıca Çinli mevkidaşına ‘sağlık, esenlik ve elbette Çin Komünist Partisi'nin yaklaşan 20. Kongresini düzenlemesinde başarılar, tüm Çin vatandaşlarına ise mutluluk ve refah’ dileklerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/patrusev-karsilikli-guvene-dayanan-rusya-cin-stratejik-isbirligi-dis-etkilere-kapali-1061363782.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103374/77/1033747731_0:0:2645:1983_1920x0_80_0_0_88c13f7ab5eb8b5e3de516fb8415cd0c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping
rusya, vladimir putin, çin, şi cinping

Putin: Çin ve Rusya, uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen başarıyla işbirliği yapıyor

17:18 01.10.2022 (güncellendi: 17:19 01.10.2022)
© Sputnik / Konstantin ZavrazhinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
© Sputnik / Konstantin Zavrazhin
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla yolladığı kutlama telgrafında iki ülkenin başarılı bir şekilde işbirliği yaptığına dikkat çekti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Rusya-Çin ilişkileri kapsayıcı ortaklık ve stratejik işbirliği ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde işbirliği yapıyoruz, daha demokratik ve adil bir dünya düzeni kurmak, günümüz tehditlerine ve zorluklarına karşı koymak için güçlerimizi birleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.
“Rusya Federasyonu ve Çin'in dost halklarının yararına diyaloğumuzu ve yakın ortak çalışmalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yapan Putin, ayrıca Çinli mevkidaşına ‘sağlık, esenlik ve elbette Çin Komünist Partisi'nin yaklaşan 20. Kongresini düzenlemesinde başarılar, tüm Çin vatandaşlarına ise mutluluk ve refah’ dileklerini iletti.
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2022
DÜNYA
Patruşev: Karşılıklı güvene dayanan Rusya-Çin stratejik işbirliği, dış etkilere kapalı
19 Eylül, 13:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала