https://sputniknews.com.tr/20221001/putin-cin-ve-rusya-uluslararasi-durumun-karmasikligina-ragmen-basariyla-isbirligi-yapiyor-1061840297.html
Putin: Çin ve Rusya, uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen başarıyla işbirliği yapıyor
Putin: Çin ve Rusya, uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen başarıyla işbirliği yapıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla yolladığı kutlama telgrafında... 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T17:18+0300
2022-10-01T17:18+0300
2022-10-01T17:19+0300
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Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Rusya-Çin ilişkileri kapsayıcı ortaklık ve stratejik işbirliği ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde işbirliği yapıyoruz, daha demokratik ve adil bir dünya düzeni kurmak, günümüz tehditlerine ve zorluklarına karşı koymak için güçlerimizi birleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.“Rusya Federasyonu ve Çin'in dost halklarının yararına diyaloğumuzu ve yakın ortak çalışmalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yapan Putin, ayrıca Çinli mevkidaşına ‘sağlık, esenlik ve elbette Çin Komünist Partisi'nin yaklaşan 20. Kongresini düzenlemesinde başarılar, tüm Çin vatandaşlarına ise mutluluk ve refah’ dileklerini iletti.
https://sputniknews.com.tr/20220919/patrusev-karsilikli-guvene-dayanan-rusya-cin-stratejik-isbirligi-dis-etkilere-kapali-1061363782.html
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rusya, vladimir putin, çin, şi cinping
Putin: Çin ve Rusya, uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen başarıyla işbirliği yapıyor
17:18 01.10.2022 (güncellendi: 17:19 01.10.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla yolladığı kutlama telgrafında iki ülkenin başarılı bir şekilde işbirliği yaptığına dikkat çekti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Rusya-Çin ilişkileri kapsayıcı ortaklık ve stratejik işbirliği ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde işbirliği yapıyoruz, daha demokratik ve adil bir dünya düzeni kurmak, günümüz tehditlerine ve zorluklarına karşı koymak için güçlerimizi birleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.
“Rusya Federasyonu ve Çin'in dost halklarının yararına diyaloğumuzu ve yakın ortak çalışmalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yapan Putin, ayrıca Çinli mevkidaşına ‘sağlık, esenlik ve elbette Çin Komünist Partisi'nin yaklaşan 20. Kongresini düzenlemesinde başarılar, tüm Çin vatandaşlarına ise mutluluk ve refah’ dileklerini iletti.