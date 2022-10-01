https://sputniknews.com.tr/20221001/putin-cin-ve-rusya-uluslararasi-durumun-karmasikligina-ragmen-basariyla-isbirligi-yapiyor-1061840297.html

Putin: Çin ve Rusya, uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen başarıyla işbirliği yapıyor

Putin: Çin ve Rusya, uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen başarıyla işbirliği yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla yolladığı kutlama telgrafında... 01.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-01T17:18+0300

2022-10-01T17:18+0300

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çin

şi cinping

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Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’e Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıldönümü dolayısıyla kutlama telgrafı gönderdi.Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metninde, “Rusya-Çin ilişkileri kapsayıcı ortaklık ve stratejik işbirliği ruhuyla dinamik bir şekilde gelişiyor. Uluslararası durumun karmaşıklığına rağmen çeşitli alanlarda başarılı bir şekilde işbirliği yapıyoruz, daha demokratik ve adil bir dünya düzeni kurmak, günümüz tehditlerine ve zorluklarına karşı koymak için güçlerimizi birleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.“Rusya Federasyonu ve Çin'in dost halklarının yararına diyaloğumuzu ve yakın ortak çalışmalarımızı sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” vurgusunu yapan Putin, ayrıca Çinli mevkidaşına ‘sağlık, esenlik ve elbette Çin Komünist Partisi'nin yaklaşan 20. Kongresini düzenlemesinde başarılar, tüm Çin vatandaşlarına ise mutluluk ve refah’ dileklerini iletti.

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